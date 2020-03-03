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【國際疫情總覽】馬來西亞澳洲齊減息 意媒指教宗測試後證實無受感染 （不斷更新）

環球經濟金融 16:55 2020/03/03

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案突破9萬宗，死亡人數突破3000。中國以外，歐洲疫情亦急速升溫，七國集團（G7）財長今日稍後緊急商討疫情。歐洲疾控中心（ECDC）宣布上調歐洲受到新冠肺炎影響的風險評估，由中等升為高。當局指，這是基於部分病例無法找到具體傳染途徑，且愈來愈多國家通報出現病例，而18個歐盟成員國將會合作，採購防護裝備予醫護人員。而歐盟各國衛生部長將於周五會晤，展開相關討論。

亞洲/大洋洲

美洲

歐洲

  • 意大利傳媒報道，天主教教宗方濟各經測試後，證實對新冠肺炎病毒呈陰性反應。
     
  • 7（美日英法德意加）財長會於香港時間周二晚上8時，舉行緊急視像會議，討論聯手應對新冠肺炎疫情對經濟衝擊。
     
  • 歐洲疾控中心（ECDC）宣布上調歐洲受到新冠肺炎影響的風險評估，由中等升為高。
     
  • 意大利確診個案增至2,036宗，並有再多18人死亡，累計52死。
     
  • 法國羅浮宮職員續因疫情罷工，博物館連續第2日關閉。
     
  • 【歐洲疫情分佈圖】
     

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