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【國際疫情總覽】金價連跌4日穿1600 杜魯多因太太中招受隔離

環球經濟金融 13:36 2020/03/13

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案增至13多萬宗，死亡人數迫近5000人。中國以外，歐洲疫情愈來愈嚴重，意大利死亡人數破千，多國領袖有中招危機，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）因太太確診，要接受隔離，特朗普（Donald Trump）亦有危險，日前曾與他會面的巴西總統新聞秘書已告確診。美國聯儲局連續兩日注資，紓緩資金流動性，黃金被拋售。金價連續4日大跌，周五（13日）挫逾4%，報每盎司1,575.6美元。

歐洲

美洲

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