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【國際疫情總覽】郵輪至尊公主號被加州禁止靠岸 英廉航Flybe倒閉 （不斷更新）

環球經濟金融 14:07 2020/03/05

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案升至逾9.５萬宗，死亡人數迫近3300人。中國以外，近期美國疫情亦快速升溫，加州出現首宗死亡個案後，進入緊急狀態。

亞洲/大洋洲

美洲

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