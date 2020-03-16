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【國際疫情總覽】美屬波多黎各頒宵禁 荷蘭現大麻搶購人龍

環球經濟金融 15:12 2020/03/16

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案增至近17萬宗，死亡人數逾6500人。美國疫情迅速擴散，負責抗疫工作的副總統彭斯今日稍後公布隔離、宵禁等新指引。美國聯儲局大幅緊急減息1厘，是為2周內再次緊急減息。日本央行周一亦宣布，擴大量化寬鬆措施。日圓兌港元升1.2%，迫近7.3算，報7.2872。

日本央行擴大量化寬鬆 ETF購入目標倍增

【美國減息1厘】美股期指曾挫5%跌停 量寬抗疫再嚇怕市場

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