【國際疫情總覽】美國國防部據報12宗疑似病例 10年期債息再創新低0.81厘（不斷更新） 環球經濟金融 15:40 2020/03/06 分享： ▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息 新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案升至逾9.8萬宗，死亡人數迫近3400人。中國以外，近期美國疫情亦快速升溫，加州出現首宗死亡個案後，進入緊急狀態。華爾街聚焦今日稍後公布的美國就業報告，美國10年期債息再創新低，低見0.8081厘，30年期債息也創歷史新低，報1.4186厘。 亞洲/大洋洲 繼德國後，新加坡國家發展部長兼防疫指揮官黃循財表示，新冠肺炎開始看來似「全球瘟疫大流行」。 泰國政府未有要求，來自受疫情影響地區（包括香港）的人士接受強制隔離。 【泰國入境】當局證未強制隔離 香港人填表順利入境 日本厚生勞動相加藤勝信表示，要求中韓入境人士隔離不是強制性，只是一項要求。 日本指要求中韓入境者隔離 非強制措施 香港失免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽 日本疫情擴大不息，總數升至超過1060人，12人死亡。 大阪Live House疑集體感染 至少15人確診 【日本疫情分佈圖】 南韓周四確診個案增逾500宗，累計升至接近6300病例。 【南韓疫情分佈圖】新增確診回升 打破3天跌勢 澳洲確診病例增至60宗，維持2人死亡。 美洲 加拿大首次出現社區傳播病例，累計47人確診；其中安大略省最多，有23宗。 【北美疫情】加拿大確診首例社區傳播 未知源頭 美媒：美國國防部負責衞生事務的助理防長向國會議員表示，國防部出現12宗疑似病例，但沒有透露更多詳情。 至尊公主號在美國三藩市對開海域停泊，3500名乘客及船員滯留，當局空投工具供百人檢疫。 至尊公主號被禁靠岸加州 數千人被困 郵輪公司聲稱暫無確診 美國紐約州更出現社區爆發，紐約州確診個案大增至23宗。 【美國疫情分佈圖】紐約社區大爆發 40%州份染疫 歐洲 意大利一天激增近800確診，死亡升至接近150例。 【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策 英國確診病例突破100宗，並出現首宗死亡病例，當局據報將限制大型活動。匯豐（HSBC）逾100名倫敦員工留家工作。 德國衛生部坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」。 德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行 相關文章 【日本疫情分佈圖】停香港免簽證 確診連續兩日激增 今日 【日本疫情分佈圖】停香港免簽證 確診連續兩日激增 【美國疫情分佈圖】紐約社區大爆發 40%州份染疫 今日 【美國疫情分佈圖】紐約社區大爆發 40%州份染疫 【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策 今日 【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策 【南韓疫情分佈圖】新增確診回升 打破3天跌勢 今日 【南韓疫情分佈圖】新增確診回升 打破3天跌勢 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 2020/03/02 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲