【國際疫情總覽】美國加州進入緊急狀態 德國宣布病毒全球大流行（不斷更新） 環球經濟金融 11:28 2020/03/05 分享： ▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息 新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案升至逾9.５萬宗，死亡人數迫近3300人。中國以外，近期美國疫情亦快速升溫，加州出現首宗死亡個案後，進入緊急狀態。 亞洲/大洋洲 南韓新增確診周三連續第3天回落，確診人數新增438宗至5766宗。【南韓疫情分佈圖】見頂希望 新增確診3天回落 日本確診人數突破1000，8大地方全部在疫情下失守。【日本疫情分佈圖】四國高知縣疫情急擴大 南韓擬撥11.7萬億韓圜（約770億港元）抗疫，是南韓史上最大筆的抗疫撥款，計劃大派消費券提振本地消費。【南韓疫情】擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫 美洲 美國疫症重災區加州出現首宗死亡個案，死者曾坐郵輪，相信是在船上染病。州長宣布該州進入緊急狀態。【美國疫情】加州首死者曾坐郵輪至尊公主號 21人疑染病 【美國疫情分佈圖】 美國疾病控制及預防中心（CDC）停止公佈疑似病例，由各州自行公布。【美國疫情】疾控中心停止公佈疑似病例 各州自己做 歐洲 意大利死亡病例突破100宗，確診個案升至超過3000。【歐洲疫情分佈圖】 德國無視世衛定性，自行宣布新冠肺炎病毒已全球大流行，衛生部長強調人類健康比經濟利益重要。無視世衛定性 德國宣布病毒全球大流行 疫情蔓延，多地醫療防護用品供應緊張，德國及俄羅斯宣布禁止出口口罩。【歐洲疫情】德國俄羅斯 禁止口罩出口 英國確診人數增至逾80人，國民保健服務（NHS）將疫情列為緊急程度級別最高的「第4級事件」（ level 4 incident ）。【英國疫情】恐五分一人請病假 政府公布抗疫計劃 相關文章 【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病 今日 【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病 【美國疫情分佈圖】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態 今日 【美國疫情分佈圖】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態 【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課 今日 【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課 【南韓疫情分佈圖】見頂希望 新增確診3天回落 今日 【南韓疫情分佈圖】見頂希望 新增確診3天回落 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 2020/03/02 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲