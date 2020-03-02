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【國際疫情總覽】澳洲首現社區傳播 印尼失守 日央表態日圓急回（不斷更新）

環球經濟金融 16:36 2020/03/02

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情不斷更新

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案迫近9萬宗，死亡人數突破3000，中國以外，南韓疫情爆發最為嚴重，確診個案數目持續大增，近日美國亦開始出現爆發。疫情惡化下，日央承諾出手，引全球聯手行動憧憬。

亞洲/大洋洲

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