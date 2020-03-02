【國際疫情總覽】澳洲首現社區傳播 印尼失守 日央表態日圓急回（不斷更新） 環球經濟金融 16:36 2020/03/02 分享： ▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情不斷更新 新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案迫近9萬宗，死亡人數突破3000，中國以外，南韓疫情爆發最為嚴重，確診個案數目持續大增，近日美國亦開始出現爆發。疫情惡化下，日央承諾出手，引全球聯手行動憧憬。 亞洲/大洋洲 澳洲首有人傳人病例，有醫生中招，被病人傳染。【澳洲疫情】澳洲：不再可能阻止海外傳入病例 一直沒有確診個案的印尼，首次發現確診個案。印尼失守 首發現新冠肺炎確診病例 日本央行行長黑田東彥稱將採取措施穩定金融市場，日圓急回。言論惹全球央行救市憧憬，環球股市倒升。日本央行緊急籲維持市場穩定 道指期貨升150點 日本四國愛媛縣失守，出現首宗確診個案。【日本疫情分佈圖】 南韓周一新增逾500案例，增速或再破紀錄，疫情擴散速度超越中國。【南韓疫情分佈圖】 澳洲首現死亡病例，死者為港人移民。當地目前共錄得29宗確診。澳洲首新冠肺炎死者 為香港前旅協會駐新加坡總監 美洲 美國出現第2宗死亡個案，紐約首現確診。【美國疫情】增至2人死 紐約首現確診 佛羅里達州2人初步確診，當地旋即進入緊急狀態。【美國疫情分佈圖】 歐洲 英國一日新增13宗病例，確診者增至36人，政府表示不排除封城。【英國疫情】再增13宗病例 不排除封城 德國確診急增逾一倍，總個案數目增至過百宗。【歐洲疫情分佈圖】 相關文章 【日本疫情分佈圖】神奈川亦成重災區 全國逾半地區疫病 今日 【日本疫情分佈圖】神奈川亦成重災區 全國逾半地區疫病 【美國疫情分佈圖】擴散11州2死 紐約等大城市染病 今日 【美國疫情分佈圖】擴散11州2死 紐約等大城市染病 【歐洲疫情分佈圖】確診大增50% 西歐僅葡萄牙守住 今日 【歐洲疫情分佈圖】確診大增50% 西歐僅葡萄牙守住 【南韓疫情分佈圖】破紀錄趨勢再現 上午增近500確診 今日 【南韓疫情分佈圖】破紀錄趨勢再現 上午增近500確診 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 今日 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲