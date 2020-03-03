【國際疫情總覽】澳洲減息0.25厘 歐洲上調疫情風險（不斷更新）

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月03日 時間12:00）
新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案突破9萬宗，死亡人數突破3000。中國以外，歐洲疫情亦急速升溫，歐洲疾控中心（ECDC）宣布上調歐洲受到新冠肺炎影響的風險評估，由中等升為高。當局指，這是基於部分病例無法找到具體傳染途徑，且愈來愈多國家通報出現病例，而18個歐盟成員國將會合作，採購防護裝備予醫護人員。而歐盟各國衛生部長將於周五會晤，展開相關討論。
亞洲/大洋洲
澳洲央行宣布減息0.25厘，應對疫情影響，澳元曾轉漲0.3%，報0.6559。澳元跌轉升 澳洲減息0.25厘至歷史新低
南韓周一新增600宗確診病例至4812宗，即將突破5000宗，官方更改統計方式。【南韓疫情分佈圖】
伊朗權力核心有人因新冠肺炎病逝，伊朗傳媒報道，至高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問、71歲的Mohammad Mirmohammadi身故。【伊朗疫情】哈梅內伊顧問死亡 世衛職員也確診
澳洲首有人傳人病例，有醫生中招，被病人傳染。【澳洲疫情】澳洲：不再可能阻止海外傳入病例
一直沒有確診個案的印尼，首次發現確診個案。印尼失守 首發現新冠肺炎確診病例
日本央行行長黑田東彥稱將採取措施穩定金融市場，日圓急回。言論惹全球央行救市憧憬，環球股市倒升。日本央行緊急籲維持市場穩定 道指期貨升150點
日本四國愛媛縣失守，出現首宗確診個案。【日本疫情分佈圖】
澳洲首現死亡病例，死者為港人移民。當地目前共錄得29宗確診。澳洲首新冠肺炎死者 為香港前旅協會駐新加坡總監
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