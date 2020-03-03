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【國際疫情總覽】澳洲減息0.25厘 歐洲上調疫情風險（不斷更新）

環球經濟金融 11:59 2020/03/03

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案突破9萬宗，死亡人數突破3000。中國以外，歐洲疫情亦急速升溫，歐洲疾控中心（ECDC）宣布上調歐洲受到新冠肺炎影響的風險評估，由中等升為高。當局指，這是基於部分病例無法找到具體傳染途徑，且愈來愈多國家通報出現病例，而18個歐盟成員國將會合作，採購防護裝備予醫護人員。而歐盟各國衛生部長將於周五會晤，展開相關討論。

亞洲/大洋洲

美洲

歐洲

  • 歐洲疾控中心（ECDC）宣布上調歐洲受到新冠肺炎影響的風險評估，由中等升為高。
     
  • 意大利確診個案增至2,036宗，並有再多18人死亡，累計52死。
     
  • 法國羅浮宮職員續因疫情罷工，博物館連續第2日關閉。
     
  • 西歐唯一未中招的葡萄牙失守，周一宣布在第二大城市波爾圖（Porto）發現2宗新冠肺炎確診個案。
     
  • 英國一日新增13宗病例，確診者增至36人，政府表示不排除封城。【英國疫情】再增13宗病例 不排除封城
     
  • 德國確診急增逾一倍，總個案數目增至過百宗。【歐洲疫情分佈圖】

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