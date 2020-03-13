  • 22°C
香港時間 : 2020313日 (五) 11:53
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【國際疫情總覽】杜魯多因太太中招受隔離 紐約市緊急狀態 阿仙奴領隊確診

環球經濟金融 11:12 2020/03/13

分享：

新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案增至13多萬宗，死亡人數迫近5000人。中國以外，歐洲疫情愈來愈嚴重，意大利死亡人數破千，多國領袖有中招危機，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）因太太確診，要接受隔離，特朗普（Donald Trump）亦有危險，日前曾與他會面的巴西總統新聞秘書已告確診。

歐洲

美洲

亞洲/大洋洲

  • 菲律賓首都馬尼拉封城30日，進出市內的海陸空交通暫停。
     
  • 原訂本周日在墨爾本舉行的澳洲一級方程式賽車（Formula 1 Australian Grand Prix），因有車隊成員染病，宣布取消。
     
  • 南韓確診個案周二增加110宗，累積確診個案增至7979宗。【南韓疫情分佈圖】
     
  • 【日本疫情分佈圖】

相關文章

【日本疫情分佈圖】馬雲贈100萬KF94口罩 確診迫近1400宗
2020/03/12
【日本疫情分佈圖】馬雲贈100萬KF94口罩 確診迫近1400宗
【美國疫情分佈圖】只剩5州未確診 90%州份中招
2020/03/12
【美國疫情分佈圖】只剩5州未確診 90%州份中招
【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 醫院爆煲 土耳其失守
2020/03/12
【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 醫院爆煲 土耳其失守
【南韓疫情分佈圖】首爾保險公司感染群102確診 公務員在家工作
2020/03/12
【南韓疫情分佈圖】首爾保險公司感染群102確診 公務員在家工作
【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資
2020/03/02
【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資
疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲

上一篇文章

特朗普稱東京奧運應延一年 安倍：將努力舉辦

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日 時間11:00）
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 醫院爆煲 土耳其失守
【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 醫院爆煲 土耳其失守
【日本疫情分佈圖】愛知縣確診破百 名古屋集體大感染
【日本疫情分佈圖】愛知縣確診破百 名古屋集體大感染
【美國疫情分佈圖】只剩5州未確診 90%州份中招
【美國疫情分佈圖】只剩5州未確診 90%州份中招
【加拿大疫情分佈圖】確診迫近100 多倫多卑詩省重災
【加拿大疫情分佈圖】確診迫近100 多倫多卑詩省重災