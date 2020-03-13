【國際疫情總覽】杜魯多因太太中招受隔離 紐約市緊急狀態 阿仙奴領隊確診
▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息
新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案增至13多萬宗，死亡人數迫近5000人。中國以外，歐洲疫情愈來愈嚴重，意大利死亡人數破千，多國領袖有中招危機，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）因太太確診，要接受隔離，特朗普（Donald Trump）亦有危險，日前曾與他會面的巴西總統新聞秘書已告確診。
歐洲
- 西班牙疫情惡化，增加800多宗確診至3000多宗，疫情蔓延政界高層，副首相伊格萊西亞斯（Pablo Iglesias）因太太中招要被隔離，全體閣員要接受新冠病毒測試。
- 因應疫情，西班牙加泰地區開始實施封城，當地數個城鎮被封。
- 意大利確診人數急增2600多人，總數達逾1.5萬人染病，再多近200人死亡，累計逾1000人不治。 【意大利疫情】逾15000人確診 增至過千人死亡
- 疫情蔓延全球，奧地利對全球發出高風險旅遊警示，呼籲國民如非絕對需要不要外遊，在國外的應盡快回國。【歐洲疫情分佈圖】
- 疫情蔓延足球界，英超阿仙奴新領隊阿迪達（Mikel Arteta）確診，車路士19歲小將赫臣奧杜爾（Callum James Hudson-Odoi）亦中招。阿仙奴領隊阿迪達及車路士赫臣奧杜爾確診 英超急開會
- 因應疫情，英超據報或閉門作賽，歐霸盃兩場賽事已告延期。英超據報下周起閉門作賽 腰斬機會不大
美洲
亞洲/大洋洲
- 菲律賓首都馬尼拉封城30日，進出市內的海陸空交通暫停。
- 原訂本周日在墨爾本舉行的澳洲一級方程式賽車（Formula 1 Australian Grand Prix），因有車隊成員染病，宣布取消。
- 南韓確診個案周二增加110宗，累積確診個案增至7979宗。【南韓疫情分佈圖】
- 【日本疫情分佈圖】
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