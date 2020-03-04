【國際疫情總覽】日本8大地方全失守 美疾控中心停止公佈疑似病例 環球經濟金融 19:36 2020/03/04 分享： ▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息 新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案升至逾9.3萬宗，死亡人數突破3100。中國以外，歐洲疫情亦急速升溫，波蘭亦失守，南美洲亦有更多國家首現確診。疫情衝擊環球經濟，美國聯儲局亦突然宣布減息半厘應對。 亞洲/大洋洲 日本確診人數突破1000，8大地方全部在疫情下失守。【日本疫情分佈圖】四國高知縣疫情急擴大 南韓擬撥11.7萬億韓圜（約770億港元）抗疫，是南韓史上最大筆的抗疫撥款，計劃大派消費券提振本地消費。【南韓疫情】擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫 泰國政府將11個地區列為新冠肺炎高危區，包括香港，呼籲從該11區返國國民自我隔離，但澄清旅客不需隔離。泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日 南韓新增確診在周二連續兩天回落，但確診人數升至逾5300，是中國外疫情最嚴重。【南韓疫情分佈圖】70%屬集體感染 新增確診第2日放緩 伊朗確診人數突破2千，升至2502人，累計77死，當局緊急釋放5萬多名囚犯 美洲 美國疾病控制及預防中心（CDC）停止公佈疑似病例，由各州自行公布。【美國疫情】疾控中心停止公佈疑似病例 各州自己做 美國聯儲局減息半厘，事出之突然，幅度之大，令市場意外。【美股收市】美國突減息半厘 道指憂經濟照瀉785點，【美國減息半厘影響懶人包】減息、股市波動料未完 美國總統特朗普（Donald Trump）對減息半厘仍感不滿，要求儲局進一步減息。【美國減息】減半厘仍未滿意 特朗普：再減！ 南美洲疫情擴大，周二再有多兩國首現確診病例，分別是智利及阿根廷。【南美疫情】阿根廷智利同日失守 首現新冠肺炎確診 【美國疫情分佈圖】 歐洲 歐洲再多一國失守，波蘭發現首宗確診，患者是一名曾到意大利的男子。 意大利死亡病例激增至80宗，確診個案升至超過2500。【歐洲疫情分佈圖】 英國確診人數增至51人，國民保健服務（NHS）將疫情列為緊急程度級別最高的「第4級事件」（ level 4 incident ）。【英國疫情】恐五分一人請病假 政府公布抗疫計劃 相關文章 【日本疫情分佈圖】突破千宗 日本8大地方全染病 今日 【日本疫情分佈圖】突破千宗 日本8大地方全染病 【美國疫情分佈圖】增至9死 華府擴大病毒測試 今日 【美國疫情分佈圖】增至9死 華府擴大病毒測試 【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95% 今日 【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95% 【南韓疫情分佈圖】70%屬集體感染 新增確診第2日放緩 今日 【南韓疫情分佈圖】70%屬集體感染 新增確診第2日放緩 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 2020/03/02 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲