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【國際疫情總覽】日本8大地方全失守 美疾控中心停止公佈疑似病例

環球經濟金融 19:36 2020/03/04

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案升至逾9.3萬宗，死亡人數突破3100。中國以外，歐洲疫情亦急速升溫，波蘭亦失守，南美洲亦有更多國家首現確診。疫情衝擊環球經濟，美國聯儲局亦突然宣布減息半厘應對。

亞洲/大洋洲

美洲

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