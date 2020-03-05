【國際疫情總覽】日本或強制隔離香港旅客 郵輪至尊公主號被加州禁止靠岸 （不斷更新） 環球經濟金融 16:54 2020/03/05 分享： ▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息 新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案升至逾9.５萬宗，死亡人數迫近3300人。中國以外，近期美國疫情亦快速升溫，加州出現首宗死亡個案後，進入緊急狀態。 亞洲/大洋洲 日本《讀賣新聞》報道，日本計劃對來自中國和南韓的所有旅客，採取為期2周的強制隔離，據報包括香港。【日本疫情】日本或暫停香港免簽證入境 強制隔離中國南韓客 南韓新增確診周三連續第3天回落，確診人數新增438宗至5766宗。【南韓疫情分佈圖】見頂希望 新增確診3天回落 日本確診人數突破1000，8大地方全部在疫情下失守。【日本疫情分佈圖】四國高知縣疫情急擴大 南韓擬撥11.7萬億韓圜（約770億港元）抗疫，是南韓史上最大筆的抗疫撥款，計劃大派消費券提振本地消費。【南韓疫情】擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫 美洲 停泊美國加州外海的郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）船上多人出現病徵，被禁止靠岸。郵輪至尊公主疑集體中招 禁靠岸加州 數千人被困 美國疫症重災區加州出現首宗死亡個案，死者曾坐郵輪，相信是在船上染病。州長宣布該州進入緊急狀態。【美國疫情】加州首死者曾坐郵輪至尊公主號 21人疑染病 【美國疫情分佈圖】 美國疾病控制及預防中心（CDC）停止公佈疑似病例，由各州自行公布。【美國疫情】疾控中心停止公佈疑似病例 各州自己做 歐洲 英國主要航空公司之一Flybe，捱不過疫情低潮倒閉。英國廉航Flybe倒閉 捱不住疫情低潮 英國一日新增36宗確診病例，突破英國單日記錄。事後衛生部停止每日公布新增患者詳細信息。【英國疫情】政府拒每日公布疫情捱批 增至89確診 意大利死亡病例突破100宗，確診個案升至超過3000。【歐洲疫情分佈圖】 德國無視世衛定性，自行宣布新冠肺炎病毒已全球大流行，衛生部長強調人類健康比經濟利益重要。無視世衛定性 德國宣布病毒全球大流行 疫情蔓延，多地醫療防護用品供應緊張，德國及俄羅斯宣布禁止出口口罩。【歐洲疫情】德國俄羅斯 禁止口罩出口 相關文章 【日本疫情分佈圖】或停香港免簽 日本8大地方全染病 今日 【日本疫情分佈圖】或停香港免簽 日本8大地方全染病 【美國疫情分佈圖】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態 今日 【美國疫情分佈圖】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態 【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課 今日 【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課 【南韓疫情分佈圖】見頂希望 新增確診3天回落 今日 【南韓疫情分佈圖】見頂希望 新增確診3天回落 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 2020/03/02 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲