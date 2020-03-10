【國際疫情總覽】日本容許首相頒緊急狀態 日圓回落7.4算 環球經濟金融 14:26 2020/03/10 分享： ▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息 新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案突破11萬宗，死亡人數突破4000人。中國以外，歐洲意大利疫情持續蔓延，確診人數增至近萬，是中國以外全球最多的地區，當局決定擴大封城措施至全國。日本內閣批准法案，容許首相宣布國家進入緊急狀態，料周五通過國會。日圓兌港元由高位回落2.3%至7.4194。 歐洲 意大利疫情蔓延，宣布全國封城，禁止國民跨區流動，是全球首個全國封城的國家，意甲及所有體育活動暫停。意大利全國封城 感染新冠肺炎人數超越南韓 意大利過去一日新增1700多宗確診，突破累計9000宗，超越南韓成為中國以外最大疫情國，死亡人數升至近500。【歐洲疫情分佈圖】意大利增近1500確診 德法確診均破千 法國繼多名國會議員中招後，首次有政府閣員感染新冠病毒。法國確診人數最新突破1400。【法國疫情】文化部長赴國會後確診 5議員早前染病 美洲 保守派政治行動會議（CPAC）有人受感染，特朗普曾與會，但白宮稱特朗普未受病毒測試，強調特朗普沒有病徵。【美國疫情】白宮堅稱特朗普不需受測試 多名議員政要已隔離 多間美國傳媒機構要求，曾採訪CPAC的記者接受隔離。【美國疫情】政治會議有人中招 曾採訪記者要隔離 至尊公主號獲准在加州灣區奧克蘭靠岸，但乘客暫未能下船，全船3000多人要做病毒測試。【美國疫情分佈圖】 亞洲/大洋洲 日本內閣批准法案，容許首相宣布國家進入緊急狀態，料周五通過國會。內閣官房長官菅義偉稱，未需入緊急狀態，但認為要為最壞情況做好充分準備。 南韓確診個案增長再次減慢，周一增加131宗，累積確診個案增至7513宗。【南韓疫情分佈圖】確診新增131宗 日韓封關變外交風波 【日本疫情分佈圖】 相關文章 【日本疫情分佈圖】「或捱到明年」確診突破1200 今日 【日本疫情分佈圖】「或捱到明年」確診突破1200 【美國疫情分佈圖】紐約超越西岸140確診 全美26死 今日 【美國疫情分佈圖】紐約超越西岸140確診 全美26死 【歐洲疫情分佈圖】意大利6000萬人封城 相當湖北 今日 【歐洲疫情分佈圖】意大利6000萬人封城 相當湖北 【南韓疫情分佈圖】確診新增131宗 日韓封關變外交風波 今日 【南韓疫情分佈圖】確診新增131宗 日韓封關變外交風波 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 2020/03/02 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲