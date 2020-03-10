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【國際疫情總覽】日本容許首相頒緊急狀態 日圓回落7.4算

環球經濟金融 14:26 2020/03/10

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案突破11萬宗，死亡人數突破4000人。中國以外，歐洲意大利疫情持續蔓延，確診人數增至近萬，是中國以外全球最多的地區，當局決定擴大封城措施至全國。日本內閣批准法案，容許首相宣布國家進入緊急狀態，料周五通過國會。日圓兌港元由高位回落2.3%至7.4194。

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