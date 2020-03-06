【國際疫情總覽】新加坡防疫官：新冠肺炎開始似全球瘟疫大流行（不斷更新） 環球經濟金融 13:48 2020/03/06 分享： ▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息 新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案升至逾9.8萬宗，死亡人數迫近3400人。中國以外，近期美國疫情亦快速升溫，加州出現首宗死亡個案後，進入緊急狀態。 亞洲/大洋洲 繼德國後，，新加坡國家發展部長兼防疫指揮官黃循財表示，新冠肺炎開始看來似「全球瘟疫大流行」。 泰國政府未有要求，來自受疫情影響地區（包括香港）的人士接受強制隔離。 【泰國入境】當局證未強制隔離 香港人填表順利入境 日本厚生勞動相加藤勝信表示，要求中韓入境人士隔離不是強制性，只是一項要求。 日本指要求中韓入境者隔離 非強制措施 香港失免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽 日本疫情擴大不息，總數升至超過1060人，12人死亡。 大阪Live House疑集體感染 至少15人確診 【日本疫情分佈圖】 南韓周四確診個案增逾500宗，累計升至接近6300病例。 【南韓疫情分佈圖】新增確診回升 打破3天跌勢 澳洲確診病例增至60宗，維持2人死亡。 美洲 加拿大首次出現社區傳播病例，累計47人確診；其中安大略省最多，有23宗。 至尊公主號在美國三藩市對開海域停泊，3500名乘客及船員滯留，當局空投工具供百人檢疫。 至尊公主號被禁靠岸加州 數千人被困 郵輪公司聲稱暫無確診 美國紐約州更出現社區爆發，紐約州確診個案大增至23宗。 【美國疫情分佈圖】紐約社區大爆發 40%州份染疫 歐洲 意大利一天激增近800確診，死亡升至接近150例。 【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策 英國確診病例突破100宗，並出現首宗死亡病例，當局據報將限制大型活動。匯豐（HSBC）逾100名倫敦員工留家工作。 德國衛生部坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」。 德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行 相關文章 【日本疫情分佈圖】停香港免簽證 確診連續兩日激增 今日 【日本疫情分佈圖】停香港免簽證 確診連續兩日激增 【美國疫情分佈圖】紐約社區大爆發 40%州份染疫 今日 【美國疫情分佈圖】紐約社區大爆發 40%州份染疫 【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策 今日 【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策 【南韓疫情分佈圖】新增確診回升 打破3天跌勢 今日 【南韓疫情分佈圖】新增確診回升 打破3天跌勢 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 2020/03/02 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲