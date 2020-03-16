【國際疫情總覽】捷克全國封城 德國關多國邊界 環球經濟金融 11:41 2020/03/16 分享： ▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息 新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案增至近17萬宗，死亡人數逾6500人。美國聯儲局在沒有舉行議息會議下，大幅緊急減息1厘，是為2周內再次緊急減息。美國減息未有紓緩市場困擾，看來反而進一步加深投資者對疫情恐懼。 【美國減息1厘】美股期指曾挫5%跌停 量寬抗疫再嚇怕市場 歐洲 德國周一關閉與法國、瑞士、奧地利、盧森堡和丹麥的邊界；捷克周一全國封城。捷克總理預告全國封城 外國人禁止入境 意大利疫情持續未受控，新增3590人確診新型肺炎；新增368宗死亡病例創單日新高，累計1809宗。意大利增3590人確診 醫療系統瀕崩潰 英國疫情或維持到明年的春季，未來1年内英國約80%的人口或感染新冠肺炎，更可能會有790萬人入院。或維持到明年春季 8成人染病 歐洲確診增至近4.5萬，西班牙封鎖全國 【歐洲疫情分佈圖】 美洲 美國出現搶購潮，沃爾瑪表示，要縮短營業時間，讓店員有時間上貨 民眾瘋狂掃貨囤積 沃爾瑪營業時間縮短 CDC建議，未來8周，取消或推遲規模達50人的活動。特朗普籲國民放鬆 而非囤積食物 紐約市長白思豪宣布，本周開始全市停課。紐約公立學校關閉 110萬名學生停課 美國疫情已擴至49州，美屬波多黎各也失守。【美國疫情分佈圖】 亞洲/大洋洲 南韓總統文在寅宣布，將大邱慶北列爲特別災區。【南韓疫情分佈圖】 日本大阪患者破百，鑽石公主號增15宗確診。 【日本疫情分佈圖】 菲律賓馬尼拉實施宵禁抗疫【菲律賓疫情】商場停業 僅超市藥房例外 相關文章 【日本疫情分佈圖】大阪患者破百 鑽石公主號增15確診 2020/03/15 【日本疫情分佈圖】大阪患者破百 鑽石公主號增15確診 【美國疫情分佈圖】僅剩1州死守 3700確診68死 今日 【美國疫情分佈圖】僅剩1州死守 3700確診68死 【歐洲疫情分佈圖】意大利醫院瀕崩潰 捷克德國封關 今日 【歐洲疫情分佈圖】意大利醫院瀕崩潰 捷克德國封關 【南韓疫情分佈圖】新增確診不足100人 大邱慶北列為特別災區 2020/03/15 【南韓疫情分佈圖】新增確診不足100人 大邱慶北列為特別災區 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 2020/03/02 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲