【國際疫情總覽】捷克全國封城 德國關多國邊界

▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案增至近17萬宗，死亡人數逾6500人。美國聯儲局在沒有舉行議息會議下，大幅緊急減息1厘，是為2周內再次緊急減息。美國減息未有紓緩市場困擾，看來反而進一步加深投資者對疫情恐懼。

【美國減息1厘】美股期指曾挫5%跌停 量寬抗疫再嚇怕市場

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