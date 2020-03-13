【國際疫情總覽】挪威央行意外減息半厘 金價連跌4日穿1600

▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案增至13多萬宗，死亡人數迫近5000人。美國聯儲局連續兩日注資，紓緩資金流動性，黃金被拋售。金價連續4日大跌，周五（13日）挫逾4%，報每盎司1,575.6美元。挪威央行意外減息半厘，由1.5厘減至1厘。

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