【國際疫情總覽】印尼失守 美國現第2死 日央表態日圓急回（不斷更新） 環球經濟金融 14:16 2020/03/02 分享： ▲ 新冠肺炎疫情蔓延，亞洲、美洲、歐洲、非洲、大洋洲無一倖免。 新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案迫近9萬宗，死亡人數突破3000，中國以外，南韓疫情爆發最為嚴重，確診個案數目持續大增，近日美國亦開始出現爆發。疫情惡化下，日央承諾出手，引全球聯手行動憧憬。 亞洲/大洋洲 一直沒有確診個案的印尼，首次發現確診個案。印尼失守 首發現新冠肺炎確診病例 日本央行行長黑田東彥稱將採取措施穩定金融市場，日圓急回。言論惹全球央行救市憧憬，環球股市倒升。日本央行緊急籲維持市場穩定 道指期貨升150點 南韓周一上午新增500案例，增速或再破紀錄，疫情擴散速度超越中國。【南韓疫情分佈圖】破紀錄趨勢再現 上午增近500確診 澳洲首現死亡病例，死者為港人移民。當地目前共錄得29宗確診。澳洲首新冠肺炎死者 為香港前旅協會駐新加坡總監 美洲 美國出現第2宗死亡個案，紐約首現確診。【美國疫情】增至2人死 紐約首現確診 佛羅里達州2人初步確診，當地旋即進入緊急狀態。【美國疫情分佈圖】擴散11州2死 紐約等大城市染病 歐洲 英國一日新增13宗病例，確診者增至36人，政府表示不排除封城。【英國疫情】再增13宗病例 不排除封城 德國確診急增逾一倍，總個案數目增至過百宗。【德國疫情】突增66宗確診 逾半位於人口最多州分 相關文章 【歐洲疫情】法國促民眾停止輕吻 減少社交接觸 今日 【歐洲疫情】法國促民眾停止輕吻 減少社交接觸 【法國疫情】職員罷工羅浮宮封館 館方不肯提供口罩 今日 【法國疫情】職員罷工羅浮宮封館 館方不肯提供口罩 【南韓疫情】新天地教主下跪行禮道歉 稱非故意令疫情擴散 今日 【南韓疫情】新天地教主下跪行禮道歉 稱非故意令疫情擴散 Tesla馬斯：中國經濟規模將遠超美國 「至少大1倍」 今日 Tesla馬斯：中國經濟規模將遠超美國 「至少大1倍」 美國疾控中心不公開康復患者信息 被批延誤防控 今日 美國疾控中心不公開康復患者信息 被批延誤防控 疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲