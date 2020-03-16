【國際疫情總覽】南韓緊急減息半厘 利率首次跌破1厘 環球經濟金融 17:05 2020/03/16 分享： ▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息 新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案增至近17萬宗，死亡人數逾6500人。美國疫情迅速擴散，負責抗疫工作的副總統彭斯今日稍後公布隔離、宵禁等新指引。美國聯儲局大幅緊急減息1厘，是為2周內再次緊急減息。日本央行周一亦宣布，擴大量化寬鬆措施。日圓兌港元升1.2%，迫近7.3算，報7.2872。南韓央行亦宣布緊急減息，利率由1.25厘減至0.75厘，為該國歷史上首次跌破1厘。 日本央行擴大量化寬鬆 ETF購入目標倍增 【美國減息1厘】美股期指曾挫5%跌停 量寬抗疫再嚇怕市場 歐洲 荷蘭出現大麻搶購潮，商店外大排長龍；首相呂特今日稍後發表電視講話，公布抗疫措施。衛生部長呼籲別囤積大麻 德國周一關閉與法國、瑞士、奧地利、盧森堡和丹麥的邊界；捷克周一全國封城。捷克總理預告全國封城 外國人禁止入境 德媒報道，美國總統特朗普試圖以10億美，購買由德國藥廠研發的疫苗專利。德媒：特朗普搶購德國疫苗專利 擬用80億換美國專屬 意大利疫情持續未受控，新增3590人確診新型肺炎；新增368宗死亡病例創單日新高，累計1809宗。意大利增3590人確診 醫療系統瀕崩潰 英國疫情或維持到明年的春季，未來1年内英國約80%的人口或感染新冠肺炎，更可能會有790萬人入院。或維持到明年春季 8成人染病 北歐航空宣布，臨時裁員9成，料涉及該公司約1萬名員工。北歐航空疫情下臨時裁員90% 1萬人受影響 歐洲確診增至近4.5萬，西班牙封鎖全國 【歐洲疫情分佈圖】 美洲 美國出現搶購潮，沃爾瑪表示，要縮短營業時間，讓店員有時間上貨。 民眾瘋狂掃貨囤積 沃爾瑪營業時間縮短 CDC建議，未來8周，取消或推遲規模達50人的活動。特朗普籲國民放鬆 而非囤積食物 紐約市長白思豪宣布，本周開始全市停課。紐約公立學校關閉 110萬名學生停課 美國疫情已擴至49州。美屬波多黎各實施晚上9時至清晨5時的宵禁，即時生效。【美國疫情分佈圖】 阿根廷全國中小學停課至3月底，即日起關閉邊境15天，禁止外籍人士入境，並驅逐270名未遵守隔離規定的外籍遊客。 亞洲/大洋洲 澳洲維多利亞州進入緊急狀態，為期4周，要求海外入境人士強制隔離14天、禁止500人以上的非必要聚會。 南韓外長康京認為，廣泛檢測是國內新冠肺炎死亡率低的關鍵。南韓傳授抗疫之道：檢測是死亡率低關鍵 南韓總統文在寅宣布，將大邱慶北列爲特別災區。【南韓疫情分佈圖】 日本大阪患者破百，鑽石公主號增15宗確診。 【日本疫情分佈圖】 菲律賓馬尼拉實施宵禁抗疫【菲律賓疫情】商場停業 僅超市藥房例外 相關文章 【日本疫情分佈圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪疫區 今日 【日本疫情分佈圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪疫區 【美國疫情分佈圖】僅剩1州死守 3700確診68死 今日 【美國疫情分佈圖】僅剩1州死守 3700確診68死 【歐洲疫情分佈圖】意大利醫院瀕崩潰 捷克德國封關 今日 【歐洲疫情分佈圖】意大利醫院瀕崩潰 捷克德國封關 【南韓疫情分佈圖】連續2日不足100人新確診 大邱慶北列為特別災區 今日 【南韓疫情分佈圖】連續2日不足100人新確診 大邱慶北列為特別災區 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 2020/03/02 【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資 疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲