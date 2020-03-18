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【全球疫情總覽】馬來西亞清真寺萬人集會爆疫 歐盟封關30日

環球經濟金融 17:58 2020/03/18

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案迫近20萬宗，死亡人數迫近8000人。歐洲疫情加劇，重災區意大利死亡人數繼續急升，最新突破2500人，即將超越中國的3200多人，西班牙、法國、德國等國確診人數持續快速上升，歐盟正式宣布封關，禁止非歐盟成員國公民入境。

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