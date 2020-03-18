【全球疫情總覽】馬來西亞清真寺萬人集會爆疫 歐盟封關30日

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間18:00）
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案迫近20萬宗，死亡人數迫近8000人。歐洲疫情加劇，重災區意大利死亡人數繼續急升，最新突破2500人，即將超越中國的3200多人，西班牙、法國、德國等國確診人數持續快速上升，歐盟正式宣布封關，禁止非歐盟成員國公民入境。
亞洲/大洋洲
馬來西亞有清真寺萬人聚會爆發集體感染，但關閉宗教場所或惹侵犯宗教自由的非議，大馬亦未有即時採取行動，外界憂慮成南韓翻版。【馬來西亞疫情】清真寺萬人聚會集體感染 恐成南韓翻版
馬來西亞封關影響不少新加坡公司及大馬外勞，新加坡政府向受封關影響的員工每日派發50元坡元（約270港元），為期14日，抵銷影響。【馬來西亞封關】新加坡派錢 受影響外勞獲3800元津貼
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