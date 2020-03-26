【全球疫情總覽】美國確診連日5位數速度增加 全球死亡個案破2萬
▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案升至逾47萬，邁向50萬關，死亡人數突破2萬人，升至2.1萬。美國疫情急劇惡化，確診人數連續多日以5位數速度增加，最新增至逾6.8萬宗，死亡人數突破1000。
全球主要封關國家地區 措施列表懶人包
美洲
- 紐約州疫情失控，確診人數突破3萬，佔全國一半。【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬
- 美國確診個案正以每日接近5位數速度急增，最新升至近6.8萬，漸迫近意大利。【美國疫情分佈圖】
- 七國集團（G7）外長會議，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）據報要求於聯合聲明中加入「武漢病毒」（Wuhan Virus）一詞，遭到其餘6國反對。
- 加拿大當地周四淩晨起，所有入境旅客要隔離14日。【加拿大疫情分佈圖】
歐洲
- 英國政府號召國民義務幫助公營醫療系統NHS，獲民眾熱烈響應，平均每秒有5人報名，25萬名額一夜爆滿。一日50萬英國人響應號召 義務馳援NHS 每秒5人報名
- 法國疫情嚴重，官方的死亡人數增至逾1300人，惟有官員指，真實數目恐更多，因數字只包括死在醫院的人，未計死在家或在護老院的病人。
- 西班牙死亡人數增至3600多人，超越中國的3200多，確診病例增近8000人，累計4.7萬宗。副總理卡爾沃（Carmen Calvo）亦中招。【西班牙疫情】死亡人數超中國 副總理確診
- 意大利疫情持續擴散，死亡個案累計逾7500多宗；確診個案升至7.4萬。【歐洲疫情分佈圖】
- 俄羅斯疫情惡化，當局宣布全國停工，所有僱員放有薪假至4月5日，僅藥房、銀行及超市除外。
亞洲、澳紐
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