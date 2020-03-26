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【全球疫情總覽】美國確診連日5位數速度增加 全球死亡個案破2萬

環球經濟金融 14:13 2020/03/26

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案升至逾47萬，邁向50萬關，死亡人數突破2萬人，升至2.1萬。美國疫情急劇惡化，確診人數連續多日以5位數速度增加，最新增至逾6.8萬宗，死亡人數突破1000。

全球主要封關國家地區 措施列表懶人包

美洲

歐洲

  • 英國政府號召國民義務幫助公營醫療系統NHS，獲民眾熱烈響應，平均每秒有5人報名，25萬名額一夜爆滿。一日50萬英國人響應號召 義務馳援NHS 每秒5人報名
     
  • 法國疫情嚴重，官方的死亡人數增至逾1300人，惟有官員指，真實數目恐更多，因數字只包括死在醫院的人，未計死在家或在護老院的病人。
     
  • 西班牙死亡人數增至3600多人，超越中國的3200多，確診病例增近8000人，累計4.7萬宗。副總理卡爾沃（Carmen Calvo）亦中招。【西班牙疫情】死亡人數超中國 副總理確診
     
  • 意大利疫情持續擴散，死亡個案累計逾7500多宗；確診個案升至7.4萬。【歐洲疫情分佈圖】
     
  • 俄羅斯疫情惡化，當局宣布全國停工，所有僱員放有薪假至4月5日，僅藥房、銀行及超市除外。

亞洲、澳紐

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