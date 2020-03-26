【全球疫情總覽】美國確診連日5位數速度增加 全球死亡個案破2萬

▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案升至逾47萬，邁向50萬關，死亡人數突破2萬人，升至2.1萬。美國疫情急劇惡化，確診人數連續多日以5位數速度增加，最新增至逾6.8萬宗，死亡人數突破1000。

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疫情、市況精選分析



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