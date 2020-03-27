【全球疫情總覽】美國疫情超越中國 全球確診個案逼近55萬 環球經濟金融 19:19 2020/03/27 分享： ▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息 新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案升至邁向55萬關，死亡人數突破升至近2.5萬。美國疫情超越中國，成為全球最嚴重國家，最新一日狂增1.8萬宗病例，已超過8.5萬人確診，死亡人數增至1300。 全球主要封關國家地區 措施列表懶人包 美洲 紐約州疫情失控下停屍間爆滿，出動凍櫃貨車當臨時停屍間。【美國疫情】紐約凍櫃車成停屍間 美國確診個案最新升至近8.6萬，成為全球疫情最嚴重國家。【美國疫情分佈圖】 紐約於疫情下變死城，有商戶拒交租，或只交部分租金。【封城禁足】紐約變死城 商戶不交租或自行減租 歐洲 英國首相約翰遜（Boris Johnson）據報確診新冠肺炎【英國疫情】首相約翰遜據報確診新冠肺炎 英國財相辛偉誠指，疫情下面對經濟困難的自僱人士，將獲政府補助其八成每月收入【英國抗疫】英國公布新經濟措施抗疫 經濟困難自僱者獲政府補助 法國政府因應疫情，承諾大幅增加冠狀病毒檢測，在4月將增至200萬次。【法國疫情】政府承諾4月 病毒檢測增至200萬次 西班牙累計增至4365人死亡，增至57786人確診，與各國搶購中國的醫療物資。【西班牙疫情】搶購中國醫療物資 延長封城15日 意大利仍爲歐洲疫情重災區，確診數字升至超過8萬宗。【歐洲疫情分佈圖】 亞洲、澳紐 新加坡下令民眾由周五（27日）起，於公共場所保持最少1米距離，違例者最高可罰款5.4萬港元及囚半年。新加坡下令民眾相距1米 違者可罰5萬港元及監禁6個月 新西蘭由周四（26日）凌晨起鎖國，違者最高可罰款約1.9萬港元及監禁半年。【新西蘭鎖國】最高罰1.9萬及入獄半年 疫情、市況精選分析 【美國疫情分析】封城禁足問題多 或引爆23萬億商業按揭債務（訂戶專享） 【美國疫情分析】醫療系統危危乎 最快兩星期後崩潰 【美國禁足】Bill Gates：須隨中國封城6周 非各自為政 【封城禁足】愛爾蘭緊急法 禁加租或驅逐租戶 【日本禁足】東京掀搶購潮 首都生活圈4縣跟隨 相關文章 【泰國疫情】確診狂增45%破紀錄 曼谷商場關閉 2020/03/22 【泰國疫情】確診狂增45%破紀錄 曼谷商場關閉 【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬 今日 【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬 【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長封城 意大利增6000確診 今日 【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長封城 意大利增6000確診 【新加坡封關】主要封關國家地區 名單措施列表懶人包 2020/03/22 【新加坡封關】主要封關國家地區 名單措施列表懶人包 【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫 2020/03/26 【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫 疫情 傳染病 金融 日本央行 日圓 德國 印尼 紐約 武漢 歐洲