【全球疫情總覽】美國疫情超越中國 全球確診個案逼近55萬

▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案升至邁向55萬關，死亡人數突破升至近2.5萬。美國疫情超越中國，成為全球最嚴重國家，最新一日狂增1.8萬宗病例，已超過8.5萬人確診，死亡人數增至1300。

全球主要封關國家地區 措施列表懶人包

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