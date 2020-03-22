【全球疫情總覽】澳洲餐廳酒吧關閉 新加坡封關 泰國曼谷商場關閉

▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案逾30萬宗，死亡人數突破1.3萬人。除了疫情重災區歐洲美國，東南亞疫情也在加劇。新加坡周二（24日）零時起封關，禁止旅客入境或過境轉機。新加坡封關之際，泰國新增確診數字再破紀錄，泰國曼谷商場周日（22日）起關閉。南半球澳洲、新西蘭亦開始全面封關，官員警告封關措施可能持續6個月。

全球主要封關國家地區 措施列表懶人包

澳洲、新西蘭

新加坡

泰國

歐洲

美洲

日本、南韓

疫情、市況精選分析



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