【全球疫情總覽】澳洲餐廳酒吧關閉 新加坡封關 泰國曼谷商場關閉
▲ 新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案逾30萬宗，死亡人數突破1.3萬人。除了疫情重災區歐洲美國，東南亞疫情也在加劇。新加坡周二（24日）零時起封關，禁止旅客入境或過境轉機。新加坡封關之際，泰國新增確診數字再破紀錄，泰國曼谷商場周日（22日）起關閉。南半球澳洲、新西蘭亦開始全面封關，官員警告封關措施可能持續6個月。
全球主要封關國家地區 措施列表懶人包
澳洲、新西蘭
- 澳洲下令全國餐廳、戲院、酒吧、賭場、宗教場所，周一中午起關閉，超級市場、藥房、油站可繼續營業。
- 南澳、西澳、北領地周二起關閉邊界，所有入境人士須自我隔離14日。
- 澳洲及新西蘭已於周末開始全面封關，禁止外國人入境。
- 澳洲悉尼著名海灘邦迪海灘（Bondi Beach）關閉，以減少民眾聚集傳染機會。
- 【澳洲疫情】悉尼邦迪海灘關閉 封關或維持6個月
新加坡
- 新加坡宣佈從周一（3月23日）晚上11時59分起，禁止所有外國短期旅客入境或過境，措施周二（24日）午夜起生效。
- 新加坡封關生效後，所有旅客不得入境新加坡及過境，持有工作證的外勞如果從事包括醫療及運輸等必要服務，他們及其家屬則可獲准入境。
【新加坡封關】禁短期旅客入境或過境 周二生效
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