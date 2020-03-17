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【全球疫情總覽】日本研減消費稅 或降至零 加拿大禁非美加公民入境

環球經濟金融 17:04 2020/03/17

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案突破18萬宗，死亡人數逾7000人。歐洲疫情加劇，重災區意大利死亡人數突破2000，西班牙、法國、德國等國確診人數持續上升，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣布，歐盟已同意封關。全球各國陸續鎖國，加拿大禁美加以外公民入境，馬來西亞亦鎖國兩周。

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