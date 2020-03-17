【全球疫情總覽】日本研減消費稅 或降至零 加拿大禁非美加公民入境

上一篇文章
安倍：如期舉行奧運以證戰勝病毒 特朗普：祝好運
新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案突破18萬宗，死亡人數逾7000人。歐洲疫情加劇，重災區意大利死亡人數突破2000，西班牙、法國、德國等國確診人數持續上升，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣布，歐盟已同意封關。全球各國陸續鎖國，加拿大禁美加以外公民入境，馬來西亞亦鎖國兩周。
歐洲
美洲
亞洲/大洋洲
日本政府或減消費稅。有議員提議暫時取消日本10%的消費稅，未被政府官員完全否決，經濟再生大臣西村康稔表示，雖消費稅收入重要，但政府須盡力刺激經濟。
日本首相安倍晉三稱已獲七國集團（G7）領導人的支持」，以「完整形式」舉辦東京奧運。安倍：如期舉行奧運以證戰勝病毒 特朗普：祝好運
疫情、市況精選分析
【現金為王】美股入熊 流動性緊 美元成「王中王」（訂戶專享）
【美股熊市】撈底不問眼光 只問持貨能耐（訂戶專享）
【油價暴瀉】沙特還擊快狠準 隨時一石二鳥（訂戶專享）
【油價暴瀉】普京舞劍 意在特朗普（訂戶專享）
【意大利疫情】國家淪陷 只因人口老化咁簡單？（訂戶專享）
【泰國入境】隔離與否彈弓手 強人管治現危機？（訂戶專享）