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【全球疫情總覽】新加坡周一（3月23日）午夜起「封關」

環球經濟金融 12:28 2020/03/21

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案逾27萬宗，死亡人數突破1萬人。歐洲疫情加劇，被批評「嘆慢板」的英國開始加緊抗疫，繼局部停運倫敦地鐵和全國火車後，周五下令即日起全國餐廳、酒吧等餐飲娛樂場所關門。南半球的澳洲亦開始全面封關，官員警告封關措施可能持續6個月。

【全球疫情】主要封關國家地區名單列表懶人包

新加坡

  • 新加坡宣布從3月23日（周一）晚上11時59分起，禁止所有外國短期旅客入境或過境，措施星期二午夜起生效。
  • 措施生效後，所有旅客不得入境新加坡及過境，持有工作證的外勞如果從事包括醫療及運輸等必要服務，他們及其家屬則可獲准入境。

歐洲

美洲

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