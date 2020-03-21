【全球疫情總覽】新加坡周一（3月23日）午夜起「封關」
環球經濟金融 12:28 2020/03/21
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案逾27萬宗，死亡人數突破1萬人。歐洲疫情加劇，被批評「嘆慢板」的英國開始加緊抗疫，繼局部停運倫敦地鐵和全國火車後，周五下令即日起全國餐廳、酒吧等餐飲娛樂場所關門。南半球的澳洲亦開始全面封關，官員警告封關措施可能持續6個月。
新加坡
- 新加坡宣布從3月23日（周一）晚上11時59分起，禁止所有外國短期旅客入境或過境，措施星期二午夜起生效。
- 措施生效後，所有旅客不得入境新加坡及過境，持有工作證的外勞如果從事包括醫療及運輸等必要服務，他們及其家屬則可獲准入境。
歐洲
- 英國倫敦防疫措施漸升級，雖然未把倫敦封城，卻下令全英國酒吧、餐廳等餐飲娛樂場所關閉。【英國疫情】全國餐飲娛樂場所全關 推薪金保障計劃
- 英倫銀行緊急減息0.15厘，基準利率降至0.1厘，是歷史新低，同時宣布加碼購買國債和企業債，增2000億英鎊至6450億英鎊。英鎊漲近1% 受惠英倫銀行突然減息兼加碼量寬
- 意大利疫情持續擴散，死亡個案周五突破4000宗，確診個案直迫5萬宗。【歐洲疫情分佈圖】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化
- 疫情打擊瑞士鐘錶業，勞力士（Rolex）、柏德菲臘（Patek Philippe）宣佈暫時關閉瑞士廠房。卡地亞（Cartier）則推出二手錶特價優惠，挽回銷量。【Rolex關廠】勞力士瑞士停工10日 卡地亞二手割價求售
美洲
- 加州宣布強制居家令，要求全州所有民眾留在家中，只有必須工作人士可外出，商店不准開業，僅藥房、超市、銀行等重要商舖例外。【美國疫情】加州料逾半人口感染 宣布封城抗
- 美國連日暴瀉，特朗普表示，聯邦政府願意入市干預，買受困公司股票。【美國疫情】特朗普擬推「國有化」支持政府入股上市公司
- 美國派錢計劃有新細節，財長稱每名成人派1000美元，兒童派500美元，或有第2輪派錢。【美國派錢】財長：大人派1000美元細路500 或派兩次
- 【美國疫情分佈圖】，【加拿大疫情分佈圖】
亞洲/大洋洲
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