【全球疫情總覽】加拿大澳洲齊促奧運延期 德國禁兩人以上聚會

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月23日 時間19:00）
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案升至逾33萬宗，死亡人數突破1.4萬人。美國疫情急劇惡化，金融中心紐約市人口與香港差不多，但確診人數升至逾1萬，是全美最嚴重。疫情下，奧運如期舉行機會渺茫，加拿大威脅若不改期就退出奧運，安倍開始接受現實，首度稱同意押後。
亞洲、大洋洲
日本首相安倍晉三漸接受現實，首度稱延遲奧運是選項之一。【東京奧運】安倍接受現實 首度稱延遲是選項之一
加拿大表明，除非東京奧運會延期一年，否則不會派運動員參加。行動旋即獲澳洲響應,澳洲亦要求運動員準備明年才參賽。【東京奧運】加拿大表態不會參加奧運 除非延期一年
新西蘭宣布暫停全國所有非必要商業活動，僅超市、藥房可繼續營運。【新西蘭鎖國】將鎖國1個月 升至最高警戒級別
南韓病例似有見頂迹象，亦趨於穩定，連續多日的治癒人數多於新增確診人數。【南韓疫情分佈圖】
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