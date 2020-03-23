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【全球疫情總覽】加拿大澳洲齊促奧運延期 德國禁兩人以上聚會

環球經濟金融 18:44 2020/03/23

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新型冠狀病毒新冠肺炎全球大流行 國際美國日本南韓歐洲疫情最新消息

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案升至逾33萬宗，死亡人數突破1.4萬人。美國疫情急劇惡化，金融中心紐約市人口與香港差不多，但確診人數升至逾1萬，是全美最嚴重。疫情下，奧運如期舉行機會渺茫，加拿大威脅若不改期就退出奧運，安倍開始接受現實，首度稱同意押後。

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