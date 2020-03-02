  • 19°C
香港時間 : 2020302日 (一) 15:20
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【環球放水？】中港股市齊大升　內銀准中小微企拖數半年

金融經濟 14:03 2020/03/02

分享：

中國准中小微企延遲還款半年，以紓緩企業資金壓力。

中銀保監會就《關於對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息的通知》（以下簡稱《通知》，由中銀保監、人民銀行、發展改革委、工業和信息化部、財政部近日聯合印發）答記者問指出，政策強調精準支持，重點幫扶前期經營正常、受疫情影響遇到暫時困難、發展前景良好的中小微企業（含小微企業主、個體工商戶），不搞一刀切。

受政策刺激，A股急漲逾3%，環球股市中表現最佳，四大內銀H股齊升，工行 （01398） 升1.9%、中行 （03988） 升1%、建行 （00939） 升1.9%、農行 （01288） 升2.2%。

相關文章：

【人行放水】人行擬再定向降準　四大內銀最多升3%

一、《通知》主要目的是什麼？

受疫情影響，不少企業復工復產延期，中小微企業開工率不足，現金流收入大幅減少，流動性壓力極需紓解，有必要進一步加大金融支持力度，出台針對性的幫扶政策。對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息，將有助於緩解企業財務支出和流動性壓力，給予企業一段時間的緩衝期，有利於企業盡快復工復產，支持實體經濟恢復發展。

二、主要適用對象是哪些？

前期經營正常、受疫情影響遇到暫時困難、發展前景良好的中小微企業（含小微企業主、個體工商戶），不搞一刀切。

三、核心內容是什麼？

1月25日至6月30日期間，如果中小微企業受疫情影響不能按時還本付息，可以向銀行提出延期申請。銀行可根據企業受疫情影響和經營狀況，給予企業一定期限的延期還本付息安排，最長可以延長至6月30日，免收罰息。

四、湖北地區特殊安排？

一是擴大政策覆蓋範圍。湖北地區各類企業（包括大型企業）都可以享受貸款臨時性延期還本付息政策。

二是給予專項支持。銀行業金融機構應為湖北地區配備專項信貸規模，實施內部資金轉移定價優惠，力爭2020年普惠型小微企業綜合融資成本較上年平均水平降低1個百分點以上。

五、操作流程？

首先，企業線下和線上提出申請，

其次，銀行要及時受理企業申請，客觀評價企業受疫情影響情況和經營狀況，限時回覆辦理，給予企業一定期限的延期安排。

此外，對於少數受疫情影響嚴重、恢復周期較長且發展前景良好的中小微企業，如果企業有更長期限的貸款延期還本需求，銀行可根據實際情況與企業協商確定另外的延期安排。

政策操作流程要遵循市場化、法治化原則，不搞行政命令，不搞一刀切。

六、配套政策？

銀行業金融機構應堅持實質性風險判斷，不因疫情因素下調貸款風險分類，不影響企業徵信記錄。企業復工復產後，經過一段時間的正常經營，如果這些企業仍不能按時正常還本付息，貸款該認定為不良的就要認定為不良。

貨幣政策方面，人民銀行綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、常備借貸便利、再貸款、再貼現等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，維持銀行負債端平穩接續。

財政政策方面，各級財政部門對於國有控股和參股的銀行業金融機構2020年的經營考核，應充分考慮應對疫情、服務中小微企業的特殊因素，給予合理評價。

七、銀行如何做好風險防範？

銀行業金融機構應對臨時性延期還本付息貸款進行專門統計、密切監測，對於貸款期間企業經營出現實質性變化的，及時予以相應處置。同時，應完善反欺詐模型運用，推進信息共享聯防。一旦發現弄虛作假等違法違規行為，應立即停止融資支持，並通過上報徵信、訴訟等懲戒措施，有效防控道德風險。

香港股票 農業銀行（01288） 中國銀行（03988） 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 貨幣政策 財政政策 中期借貸便利 SLF 銀行

上一篇文章

【環球放水？】美股暴跌經濟堪憂　高盛、安聯料儲局減息成定局

下一篇文章

【新股IPO】物管新股燁星暫錄386倍超購（附上市時間表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
恒指急挫　一文看清肺炎疫情對50隻藍籌受何影響
恒指急挫　一文看清肺炎疫情對50隻藍籌受何影響
滙豐外圍再冧價　要退守4年前絕望低位？
滙豐外圍再冧價　要退守4年前絕望低位？
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
內地股市造好 滬深股市收升逾3%（不斷更新）
內地股市造好 滬深股市收升逾3%（不斷更新）