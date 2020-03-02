【環球放水？】中港股市齊大升　內銀准中小微企拖數半年

▲ 中國准中小微企延遲還款半年，以紓緩企業資金壓力。

中銀保監會就《關於對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息的通知》（以下簡稱《通知》，由中銀保監、人民銀行、發展改革委、工業和信息化部、財政部近日聯合印發）答記者問指出，政策強調精準支持，重點幫扶前期經營正常、受疫情影響遇到暫時困難、發展前景良好的中小微企業（含小微企業主、個體工商戶），不搞一刀切。

受政策刺激，A股急漲逾3%，環球股市中表現最佳，四大內銀H股齊升，工行 （01398） 升1.9%、中行 （03988） 升1%、建行 （00939） 升1.9%、農行 （01288） 升2.2%。

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一、《通知》主要目的是什麼？

受疫情影響，不少企業復工復產延期，中小微企業開工率不足，現金流收入大幅減少，流動性壓力極需紓解，有必要進一步加大金融支持力度，出台針對性的幫扶政策。對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息，將有助於緩解企業財務支出和流動性壓力，給予企業一段時間的緩衝期，有利於企業盡快復工復產，支持實體經濟恢復發展。

二、主要適用對象是哪些？

前期經營正常、受疫情影響遇到暫時困難、發展前景良好的中小微企業（含小微企業主、個體工商戶），不搞一刀切。

三、核心內容是什麼？

1月25日至6月30日期間，如果中小微企業受疫情影響不能按時還本付息，可以向銀行提出延期申請。銀行可根據企業受疫情影響和經營狀況，給予企業一定期限的延期還本付息安排，最長可以延長至6月30日，免收罰息。

四、湖北地區特殊安排？

一是擴大政策覆蓋範圍。湖北地區各類企業（包括大型企業）都可以享受貸款臨時性延期還本付息政策。

二是給予專項支持。銀行業金融機構應為湖北地區配備專項信貸規模，實施內部資金轉移定價優惠，力爭2020年普惠型小微企業綜合融資成本較上年平均水平降低1個百分點以上。

五、操作流程？

首先，企業線下和線上提出申請，

其次，銀行要及時受理企業申請，客觀評價企業受疫情影響情況和經營狀況，限時回覆辦理，給予企業一定期限的延期安排。

此外，對於少數受疫情影響嚴重、恢復周期較長且發展前景良好的中小微企業，如果企業有更長期限的貸款延期還本需求，銀行可根據實際情況與企業協商確定另外的延期安排。

政策操作流程要遵循市場化、法治化原則，不搞行政命令，不搞一刀切。

六、配套政策？

銀行業金融機構應堅持實質性風險判斷，不因疫情因素下調貸款風險分類，不影響企業徵信記錄。企業復工復產後，經過一段時間的正常經營，如果這些企業仍不能按時正常還本付息，貸款該認定為不良的就要認定為不良。

貨幣政策方面，人民銀行綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、常備借貸便利、再貸款、再貼現等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，維持銀行負債端平穩接續。

財政政策方面，各級財政部門對於國有控股和參股的銀行業金融機構2020年的經營考核，應充分考慮應對疫情、服務中小微企業的特殊因素，給予合理評價。

七、銀行如何做好風險防範？

銀行業金融機構應對臨時性延期還本付息貸款進行專門統計、密切監測，對於貸款期間企業經營出現實質性變化的，及時予以相應處置。同時，應完善反欺詐模型運用，推進信息共享聯防。一旦發現弄虛作假等違法違規行為，應立即停止融資支持，並通過上報徵信、訴訟等懲戒措施，有效防控道德風險。