騰訊投資網紅電商服務平台魔筷科技　與阿里舊將合作

▲ 騰訊投資網紅電商平台魔筷科技，後者主打短視頻及直播領域，意味騰訊在短視頻及直播有所佈局。

騰訊 （00700） 近日入股為網紅提供電商綜合服務的平台魔筷科技。該平台主打短視頻及直播環節中的社交電商及供應鏈服務。據天眼數據查詢顯示，騰訊2月25日新增為魔筷科技的營運主體杭州魔筷科技有限公司的投資人，值得留意是，內地短視頻平台快手為其第二大股東，持股比例達11.79%。

魔筷科技最大股東為創始人及首席執行官王玉林，持股23.44%；一眾股東之中還有同為電商的唯品會（美：VIPS）。據悉，魔筷科技成立於2015年4月，註冊資本約83.6萬元人民幣，經營範圍包括計算機信息技術的技術開發、技術諮詢，計算機軟件的技術開發等。

魔筷科技服務體系分為「網紅服務」及供應商服務。一方面為短視頻平台快手的網紅提供SaaS開店工具、商品供應鏈、「漲粉培訓」、內容策劃、電商培訓、專屬經紀人等服務。另外，為其他供應商提供快速入駐平台、產品包裝、快速回款、網紅匹配、「打造爆款」（熱賣產品）、專屬客服等服務，以幫助供應商快速布局短視頻及直播電商。

據內地媒體報道，騰訊近日完成對魔筷科技新一輪融資，而此前的5輪融資中，有2輪戰略投資方均為「騰訊系」。不過，魔筷科技3位聯合創始人皆出身自「阿里系」，王玉林曾擔任阿里巴巴 （09988） 技術專家、產品經理，聯合創始人兼首席技術官曾章強曾工作於淘寶商家業務事業部及阿里雲；聯合創始人黃冬林則曾擔任淘寶無綫事業部高級項目經理。

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責任編輯：陳華