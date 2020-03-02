【環球放水？】美股暴跌經濟堪憂　高盛、安聯料儲局減息成定局

▲ 市場普遍預期，美國將於本月減息半厘。

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）衝擊全球經濟，美股接連數日暴跌。市場期望，美國聯儲局能夠減息救市，多家外資大行亦認為減息勢在必行。據目前市場預測，聯儲局很大可能會在3月中減息半厘。

華爾街大行高盛認為，美國今年總共會減息1厘。以Jan Hatzius為首的高盛經濟師團隊上周五發表報告，預期聯儲局在年底前將減0.75厘，而該團隊周日（3月1日）發表另一份報告，更提升有關減息預測至1厘，單是3月便會減息半厘。此前聯儲局主席鮑威爾表示，正在密切關注事態發展，並將採取適當行動來支持經濟。高盛認為，這是強烈暗示會在3月議息會議或甚至之前便減息，預計會減息半厘。

安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）表示，疫情將刺激聯儲局降息。他認為，最理想的情況是世界各國中央銀行採取協調行動。他亦指出，減息僅會對企業帳目有幫助，如何讓重拾信心才是關鍵。他認為，重振經濟要待市場恢復 信心，包括中國工廠復工、 旅客再次出行，人們相信 歐洲能夠安全。

市場料3月減息半厘

芝加哥商業交易所（CME）的利率期貨分析工具Fedwatch顯示，3月份儲局減息半厘的機會高達100%，相對於一周前，3月減息半厘的機會為零。

另外， 聯儲局前 理事、 鷹派代表人物 Laurence Meyer亦呼籲減息。他直言，貨幣政策不能影響病毒傳播「但這並不意味著你甚麼也不做。你仍然可以盡力而為。」

美股上周出現連日暴跌，Euro Pacific Capital行政總裁Peter Schiff表示，聯儲局本身的低利率是「使股市和經濟如此脆弱的原因」。惟他認為，現時聯儲局應該要做的最後一件事是減息拯救經濟和股市，並為過去的決定承擔後果。

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