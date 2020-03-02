美國疾控中心不公開康復患者信息 被批延誤防控

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情嚴峻，美國錄得最少88宗確診病例，其中更有兩名患者死亡。醫學界批評美國疾病控制及預防中心（CDC）未能及時發布康復患者的關鍵信息，以致延誤疫情防控工作。

CDC為美國聯邦政府行政機構，過往於沙士（SARS）及伊波拉疫情爆發時，CDC都會運用來自美國及全球各地的病例信息，向醫生提供診斷、評估和治療疾病的建議。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國目前已有數名新冠肺炎患者康復，但CDC 至今只公開其中一名患者的詳細臨床信息。包括患者曾接受何種治療及治療情況。有醫生批評CDC掌握數名患者的信息但未及時公開，將令目前正治療新冠肺炎患者的醫生，難以從過往成功治愈病例中取得關鍵資訊，延誤疫情防控工作。

哥倫比亞大學國家災難預備中心主任雷德勒納（Irwin Redlener）表示，從醫學層面上，擁有醫治特殊疾病經驗的醫生分享信息，是疫情受控的關鍵，更形容不共享疫情信息是「莫名其妙及不恰當」（inexplicable and inappropriate）的做法。

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CNN引述3個出現確診患者的州份的衛生官員指，他們已將患者的詳細臨床信息通報CDC，其中有官員於兩周前提交資料，但CDC仍未發布信息。

CDC亦有於網站為醫生提供指引，但建議內容幾乎完全依賴中國研究人員發表的論文，傳染病專家指醫生同時需了解美國本地康復病例的詳情。有醫生更指部分患者已於數周前康復，質疑CDC至今仍未公布其餘康復患者的信息。

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▲ 醫學界批評美國疾病控制及預防中心（CDC）未能及時發布康復患者的關鍵信息，延誤疫情防控工作。（路透社）

責任編輯：鄭錦玲