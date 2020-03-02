印尼失守 首發現新冠肺炎確診病例

▲ 印尼總統佐科維多多宣布，印尼首次發現新冠肺炎確診病例。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情蔓延，一直未有確診個案的印尼失守，首次發現確診病例，總統佐科維多多（Joko Widodo）周一確認，2名印尼人對新冠病毒測試呈陽性反應，證實患病，兩人正接受治療。

澳洲首新冠肺炎死者 為香港前旅協會駐新加坡總監

Tesla馬斯：中國經濟規模將遠超美國 「至少大1倍」

佐科維多多在總統府開記者會，親自交代詳情，他稱兩名患者分別是一名64歲女子及其31歲女兒，他們來自首都雅加達以南的德波（Depok），正在首都的醫院接受治療。

佐科維多多稱早前接到日本當局通知，指一名患病的日本人曾到印尼，事後馬上調查找出該日本人在印尼接觸過的人，今早進行測試後，證實2人確診。

【法國疫情】職員罷工羅浮宮封館 館方不肯提供口罩

【歐洲疫情】法國促民眾停止輕吻 減少社交接觸

佐科維多多強調政府已做好應付新冠肺炎個案的準備，已在過百間醫院設立隔離病房，強調設施按十分高的標準設置，儀器符合國際標準。

印尼當局這次要靠日本警告，順藤摸瓜主動出擊才找到患者，反映當地防備意識相當低，令人不禁擔心，民間很可能有更多患者尚待被發現。

越南、馬來西亞、新加坡等多個東南亞國家都出現確診個案，區內人口最多的印尼過去卻一直零確診，情況反常，令醫學界相當不解，專家相信，這是由於受感染者一直未被發現。

【新冠肺炎】虔誠祈禱助抗疫？ 印尼衛生部長話可以

【新冠肺炎】印尼減息0.25厘 對抗衝擊振經濟

【南韓疫情】總理首度就口罩荒公開道歉 全禁口罩出口

記者：林建忠