【新股IPO】物管新股燁星暫錄634倍超購（附上市時間表）

上一篇文章
iPhone XR為去年全球最暢銷機型 華為小米無上榜
新冠肺炎疫情陰霾下，投資者認購物管熱潮未有退減，繼物管股興業物聯 （新上市編號：09936） 錄得逾800倍超額認購後，另一隻物管股內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 同樣反應熱烈。綜合多間券商顯示，公開發售部分已超額認購約634倍，孖展金額逾100億元。（3月6日截止認購）
孖展認購一覽表：
中國人工革化學品製造商深藍科技控股 （新上市編號：01950） 暫錄3828萬元孖展，超額認購約1.55倍。
服裝配飾商常達控股 （新上市編號：01433） 暫錄5.1億元孖展，超購逾34倍。
智能車模製造商奇士達控股 （新上市編號︰06918） 暫錄約1.81億元孖展，超購逾12倍。
中國獨立綜藝節目製作商煜盛文化 （新上市編號︰01857） 暫錄1919萬元孖展，相當於公開發售部分1.35億元約14.2%，尚未足額。
從事製造及出售電動工具及採購、出售電風扇的蜆殼電業 （新上市編號︰02381） 暫錄91萬元孖展，相當於公開發售部分7125萬元約1.3%，尚未足額。
相關文章：蜆殼電業周六招股 一手2303元（3月6日下周五 截止招股）
香港土木工程總承建商生興控股 （新上市編號：01472） 暫錄567萬元孖展，相當於公開發售部分1575萬的36%，尚未足額。
中國數字娛樂內容提供商九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 曾出現抽飛，暫錄2.63億元孖展，超購逾10倍。
建築服務提供商建中建設 （新上市編號：00589） 暫錄5079萬元孖展，超額認購近1倍。
相關文章：建中建設集資逾2.5億 入場費3333元（3月6日下周五 截止招股）