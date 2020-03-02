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【新股IPO】物管新股燁星暫錄386倍超購（附上市時間表）

金融經濟 13:28 2020/03/02

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新冠肺炎疫情陰霾下，投資者認購物管熱潮未有退減，繼物管股興業物聯 （新上市編號：09936） 錄得逾800倍超額認購後，另一隻物管股內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團   （新上市編號：01941） 同樣反應熱烈。綜合多間券商顯示，公開發售部分已超額認購近384倍，孖展金額逾60億元。（3月6日截止認購）

孖展認購一覽表：

中國人工革化學品製造商深藍科技控股  （新上市編號：01950）  暫錄1293萬元孖展，相當於公開發售部分1500萬的86.2%，尚未足額

服裝配飾商常達控股 （新上市編號：01433）  暫錄2億元孖展，超購逾13倍

智能車模製造商奇士達控股  （新上市編號︰06918）  暫錄約1.65億元孖展，超購逾11倍

中國獨立綜藝節目製作商煜盛文化  （新上市編號︰01857）  暫錄1627萬元孖展，相當於公開發售部分1.35億元約12%，尚未足額

從事製造及出售電動工具及採購、出售電風扇的蜆殼電業 （新上市編號︰02381）  暫錄26萬元孖展，相當於公開發售部分7125萬元約0.36%，尚未足額

相關文章：蜆殼電業周六招股　一手2303元（3月6日下周五 截止招股）

香港土木工程總承建商生興控股  （新上市編號：01472）  暫錄557萬元孖展，相當於公開發售部分1575萬的35.4%，尚未足額

中國數字娛樂內容提供商九尊數字互娛  （新上市編號：01961） 曾出現抽飛，暫錄2.73億元孖展，超購11倍

建築服務提供商建中建設  （新上市編號：00589）  暫錄24萬元孖展，相當於公開發售部分2579萬的0.9%，尚未足額

相關文章：建中建設集資逾2.5億 入場費3333元（3月6日下周五 截止招股）

香港股票 集資 IPO

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