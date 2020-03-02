滙豐正式合併個人財富管理業務 新資產規模11萬億

▲ 滙豐執行架構重組方案，合併零售銀行及財富管理業務和環球私人銀行業務

滙豐（00005）早前公布業績的同時宣布大規模架構重整方案，具體措施包括合併零售銀行及財富管理業務和環球私人銀行業務。滙豐正式宣布，推出由零售銀行及財富管理和環球私人銀行合併而成的財富管理及個人銀行業務，新資產規模合計達1.4萬億美元（約11萬億港元）。

新的財富管理及個人銀行業務將全面涵蓋個人財富管理的範疇，以滿足零售客戶以至極高資產淨值人士的需求。在新架構下，滙豐私人銀行在財富管理及個人銀行業務下仍然會維持其獨特的品牌。

去年滙豐在亞洲的財富管理收入按年增12%，達到57億美元。滙豐稱，專注於富裕客戶的滙豐卓越理財及高資產淨值的滙豐尚玉，其客戶人數在2019年分別按年增長7%和14%，當中來自亞洲的尚玉客戶佔全球總數超過一半。

另外，環球私人銀行業務的稅前盈利於2019年增加19%，流入淨新增資金達到230億美元，當中三分之二來自亞洲。期內，亞洲客戶的資產規模按年上升22%至1,510億美元。

滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁連卓偉（Charlie Nuun）表示，滙豐財富管理及個人銀行業務會以亞洲為中心，服務全球客戶。

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