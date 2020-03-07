【排隊app】THE GULU「抗疫專區」零收費 見香港人瞓街排隊感心痛

新冠肺炎疫情令全港陷入「口罩荒」，並出現通宵排隊買口罩的景象。遙距排隊手機程式THE GULU早前推出「抗疫專區」，市民可利用綫上取籌預約口罩，當日到指定零售商分店付款取貨。THE GULU創辦人王仲俠接受本網專訪表示，看到香港人「瞓街排隊」覺得心痛，冀可出一分力，故設立「抗疫專區」。

THE GULU先後與國際家居零售 （01373） 旗下的日本城、莎莎 （00178） 、卓悅 （00653） 及藥房友信合作。王仲俠坦言專區「零收費」，最重要是幫到市民，並希望疫情盡早完結 ，到時專區亦會隨之結束。

他指，THE GULU過往每月平均約有3萬個新用戶，但疫情下單日最高峰曾有6萬人註冊。現時平台有超過180萬註冊用戶，每日瀏覽量逾12萬人。

疫情下生意受影響 但有危亦有機

疫情及專區為THE GULU帶來新商機。王仲俠指，有一次莎莎89間分店出售口罩活動，當日平台共派了近1.9張籌，專區證明單日近130萬人同時登入不是問題，促使衝出餐飲界，例如正與醫療美容公司洽談，且業務有機會延伸至銀行業，相關行業在分流方面亦有大需求，朝高毛利的方向發展。

王仲俠指，隨公司陸續推出新計劃，有吸引新的投資者，但詳情則未能透露，同時公司未來有機會獲騰訊 （00700） 進行第二輪融資。

THE GULU主業是提供遙距食肆「㩒飛攞位」服務，現時與逾2300間食肆合作，每月月費約2000元，是主要收入來源。王仲俠指，疫情下收入難免受影響，排隊月費是以一年形式支付，該部分收入已鎖定，相信日後續約的問題較大。他又指，疫情拖累，進軍新加坡及泰國的計劃要延遲。

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記者：袁諾曦