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【滙豐股價】高盛將滙豐剔出「確信買入」名單 目標價降至70元

金融經濟 17:22 2020/03/02

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重磅股滙豐 （00005） 連日走弱，即使獲散戶撈低追入，但股價仍弱，更連業績前連番唱好的券商高盛，不足1個月就將滙豐剔出「確信買入」名單，目標價削6.7%至最新70元，但就維持買入評級。

滙豐收報52.8元，跌0.7%，成交23.9億元。

高盛指，滙豐所宣布的重組方案，規模遠高於該行預期，但整體業務發展方向正確，唯獨營運前景充滿逆風、集團提高目標的資本比率，以及新行政總裁鄰選的不確定性，決定將滙豐的每股盈利及有形股本回報率預測調低，因此將目標價由75元削至70元。

滙豐計劃2022年底前，削減風險加權資產（RWA）總值超過1000億美元，並將該等風險加權資產再投資。

高盛預期，每100億美元的風險加權資產未能再投資，就會令股份回購額度對集團市值的比例提升1%，並預測最快2021年，迎來市場對回購的憧憬並帶動股價表現。

高盛解釋，將滙豐剔出確信買入名單，主因其股價潛在升幅有限，而鑑於現股價及估值已大致反映負面因素，認為未來稍為正面消息亦可帶動股價，例如：未來半年內宣布新行政總裁等。

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