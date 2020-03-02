  • 20°C
香港時間 : 2020302日 (一) 14:19
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

澳洲首新冠肺炎死者 曾任香港前旅協東南亞市場總監

環球社會熱點 12:49 2020/03/02

分享：

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，澳洲出現首宗死亡病例，死者James Kwan曾乘坐鑽石公主號。他是西澳知名旅行社Wel-Travel的創辦人，曾於80年代任職前香港旅遊業協會（香港旅遊發展前身）東南亞市場總監，駐新加坡工作。他在此工作10年後移居澳洲，創立了Wel-Travel。

【澳洲疫情】首現死亡病例 疑為港人移民

澳洲旅遊出口委員會（Australian Tourism Export Council, ATEC）發聲明感謝James Kwan多年在業內的貢獻。聲明稱，James Kwan於1988年成立了Wel-Travel，為開發亞洲人赴澳旅遊的「真正先驅」，將馬來西亞、新加坡、中國、印度和印尼旅客帶到澳洲；由關氏家族打理的Wel-Travel為西澳州經濟作出重大貢獻。

【英國疫情】再增13宗病例 不排除封城

【法國疫情】職員罷工羅浮宮封館 館方不肯提供口罩

James Kwan是西澳旅遊協會（the Western Australian Tour Operators Association ，WAITO）的創始成員，WAITO其後併入為「入境旅遊協會」，隨後改名為ATEC。James Kwan於2001至2005年在ATEC的國家委員會工作，也是亞洲旅遊諮詢小組（市場諮詢小組）的創始成員。

聲明提到，James Kwan創立Wel-Travel前，曾任香港旅遊協會（HKTA）駐新加坡總監；期間，他協助新加坡全國旅行社協會（NATAS）舉辦旅遊展。

澳洲旅遊出口委員會（ATEC）發聲明，感謝James Kwan多年在業內的貢獻。（ATEC截圖）

【歐洲疫情】法國促民眾停止輕吻 減少社交接觸

【南韓疫情】總理首度就口罩荒公開道歉 全禁口罩出口

ATEC董事總經理謝利（Peter Shelley）認為，James Kwan是「嚴謹務實的人」，在行內受高度重視，尤其是在「他心愛的家鄉西澳州」。

謝利指，James Kwan樂於分享他的知識和經驗，幫助業內人士，也經常指導業內年輕、有抱負的成員；他為人有趣、有幽默感、機智，ATEC會懷念他曾說的笑話。

James Kwan妻子同樣染上新冠肺炎，目前情況穩定。謝利補充，ATEC前任及現任成員向關氏家族致以衷心的慰問。

【美國疫情】紐約首現確診 女病人曾遊伊朗

【德國疫情】突增66宗確診 逾半位於人口最多州分

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，澳洲首名死者曾搭鑽石公主號。

記者：鄧燕君

相關文章

【英國疫情】再增13宗病例 不排除封城
今日
【英國疫情】再增13宗病例 不排除封城
【法國疫情】職員罷工羅浮宮封館 館方不肯提供口罩
今日
【法國疫情】職員罷工羅浮宮封館 館方不肯提供口罩
【歐洲疫情】法國促民眾停止輕吻 減少社交接觸
今日
【歐洲疫情】法國促民眾停止輕吻 減少社交接觸
【南韓疫情】總理首度就口罩荒公開道歉 全禁口罩出口
今日
【南韓疫情】總理首度就口罩荒公開道歉 全禁口罩出口
【美國疫情】增至2人死 紐約首現確診
今日
【美國疫情】增至2人死 紐約首現確診
疫情 傳染病 新加坡 澳洲 香港 武漢肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

印尼失守 首發現新冠肺炎確診例例

下一篇文章

Tesla馬斯：中國經濟規模將遠超美國 「至少大1倍」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】確診大增50% 西歐僅葡萄牙守住
【歐洲疫情分佈圖】確診大增50% 西歐僅葡萄牙守住
【美國疫情】美國民眾搶購物資 疾控中心指無必要囤貨
【美國疫情】美國民眾搶購物資 疾控中心指無必要囤貨
【美國疫情】「不要搶購口罩」美醫療總監指口罩難阻感染
【美國疫情】「不要搶購口罩」美醫療總監指口罩難阻感染
【日本疫情分佈圖】再有多縣失守 全國逾半地區確診
【日本疫情分佈圖】再有多縣失守 全國逾半地區確診
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
【南韓疫情分佈圖】破紀錄趨勢再現 上午增近500確診
【南韓疫情分佈圖】破紀錄趨勢再現 上午增近500確診