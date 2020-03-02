澳洲疫情首亡為香港移民 曾任港旅協開創西澳旅遊

▲ 【新冠肺炎澳洲疫情】澳洲疫情首亡為香港移民James Kwan 曾任港旅協開創西澳旅遊

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，澳洲出現首宗死亡病例，死者James Kwan曾乘坐鑽石公主號。他是西澳知名旅行社Wel-Travel的創辦人，曾於80年代任職前香港旅遊業協會（香港旅遊發展局前身）東南亞市場總監，駐新加坡工作。他在此工作10年後移居澳洲，創立了Wel-Travel。

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澳洲旅遊出口委員會（Australian Tourism Export Council, ATEC）發聲明感謝James Kwan多年在業內的貢獻。

聲明稱，James Kwan於1988年成立了Wel-Travel，為開發亞洲人赴澳旅遊的「真正先驅」，將馬來西亞、新加坡、中國、印度和印尼旅客帶到澳洲；由關氏家族打理的Wel-Travel為西澳州經濟作出重大貢獻。

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James Kwan是西澳旅遊協會（the Western Australian Tour Operators Association ，WAITO）的創始成員，WAITO其後併入為「入境旅遊協會」，隨後改名為ATEC。James Kwan於2001至2005年在ATEC的國家委員會工作，也是亞洲旅遊諮詢小組（市場諮詢小組）的創始成員。

聲明提到，James Kwan創立Wel-Travel前，曾任香港旅遊協會（HKTA）駐新加坡總監；期間，他協助新加坡全國旅行社協會（NATAS）舉辦旅遊展。

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▲ 澳洲旅遊出口委員會（ATEC）發聲明，感謝James Kwan多年在業內的貢獻。（ATEC截圖）

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ATEC董事總經理謝利（Peter Shelley）認為，James Kwan是「嚴謹務實的人」，在行內受高度重視，尤其是在「他心愛的家鄉西澳州」。

謝利指，James Kwan樂於分享他的知識和經驗，幫助業內人士，也經常指導業內年輕、有抱負的成員；他為人有趣、有幽默感、機智，ATEC會懷念他曾說的笑話。

James Kwan妻子同樣染上新冠肺炎，目前情況穩定。謝利補充，ATEC前任及現任成員向關氏家族致以衷心的慰問。

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▲ 新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，澳洲首名死者曾搭鑽石公主號。

記者：鄧燕君