【新冠肺炎】珍寶海鮮舫暫停營業　香港飲食業有幾慘淡？

▲ 珍寶海鮮舫宣布，將於3月3日暫停營業，直至另行通知。(資料圖片)

珍寶海鮮舫宣布，鑑於新型冠狀病毒對珍寶王國的業務構成重大影響，珍寶王國將於3月3日暫停營業，直至另行通知，然而沒有說明，會否結業或員工去留情況。



事實上，受到新冠肺炎（武漢肺炎）影響，市民減少出外用餐、聚餐，陸續有食肆受影響而倒閉或暫停營業。尤其「邊爐家族」事件後，不少火鍋的生意更受到「致命一擊」。



香港餐飲聯業協會會長黃家和早前在一電台節目上表示，不少食肆生意額跌逾90%，行業整體生意跌30%至40%。



食肆3招疫市求生

現逆市就必須求生，如叙福樓集團旗下的牛涮鍋、溫野菜早前亦曾暫停營業。但於2月28日宣布重新營業。同時，亦有一些食肆，仍然坐滿客，甚至有客人要在外等位。總結食肆多個自救方法如下：



多做外賣：無論上班還是在家工作，市民都要食，令外賣平台生意急升。不少原本沒有做外賣的食肆也加入「外賣行列」。如鴻星中菜、酒店中餐廳甚至火鍋，也在菜單上花多點心思，推出外賣服務。



重訂入座安排：不少食肆擴闊座位之間的空間，甚至不設「搭枱」。如牛涮鍋及溫野菜，將維持入座率不多於50%，而座位之間亦設有易拉架相隔，以保持顧客之間的距離。



展示衛生措施：疫情下，食客十分重視食肆的消毒及衛生情況，同時，店內亦增設負離子空氣清新機。如進入餐廳前幫客人量度體溫、使用高溫消毒餐具、員工保持餐廳清潔。



責任編輯：梁巧恩