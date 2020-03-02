減息救市成定局 救得了股市救不了經濟（訂戶專享） 金融經濟 16:47 2020/03/02 分享： 新冠肺炎全球擴散，打擊美國經濟憂慮下，美股連日大跌市，迫使聯儲局主席鮑威爾急發聲明暗示減息。在鮑爾威發聲明後，美股上周五尾市跌幅急收窄，而市場對儲局大幅、持續減息的叫價亦愈來愈高。利率期貨現反映3月減息半厘機會達百分百，全年減息最少一厘的機會逾七成。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 散戶連日護盤 「千人操」是吉是凶?（訂戶專享） 2020/02/28 散戶連日護盤 「千人操」是吉是凶?（訂戶專享） 疫情全球擴散 供應鏈威脅再升級（訂戶專享） 2020/02/27 疫情全球擴散 供應鏈威脅再升級（訂戶專享） 美股捲完美風暴 倒迫減息壓力大（訂戶專享） 2020/02/26 美股捲完美風暴 倒迫減息壓力大（訂戶專享） 疫情日韓急擴散 全球衰退憂慮升温（訂戶專享） 2020/02/24 疫情日韓急擴散 全球衰退憂慮升温（訂戶專享） 美股閃跌響警號 港股要再下試二萬六?（訂戶專享） 2020/02/21 美股閃跌響警號 港股要再下試二萬六?（訂戶專享） 減息 鮑威爾 利率期貨 GDP 美國 美國聯儲局 新冠肺炎 武漢肺炎 iPhone 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入