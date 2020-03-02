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減息救市成定局 救得了股市救不了經濟（訂戶專享）

金融經濟 16:47 2020/03/02

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新冠肺炎全球擴散，打擊美國經濟憂慮下，美股連日大跌市，迫使聯儲局主席鮑威爾急發聲明暗示減息。在鮑爾威發聲明後，美股上周五尾市跌幅急收窄，而市場對儲局大幅、持續減息的叫價亦愈來愈高。利率期貨現反映3月減息半厘機會達百分百，全年減息最少一厘的機會逾七成。

...

欄名 : 交易講場

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減息 鮑威爾 利率期貨 GDP 美國 美國聯儲局 新冠肺炎 武漢肺炎 iPhone

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