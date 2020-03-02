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【新冠肺炎】空氣淨化器對付病毒成效有幾大？

科技 12:26 2020/03/02

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病毒一般範圍是0.004到0.1微米，例如2013年的SARS病毒直徑平均為0.078微米（㎛），是次新型冠狀病毒則約為0.125微米，空氣淨化器根本很難從大氣中將之清除。

新型冠狀肺炎（武漢肺炎）全球肆虐，愈來愈多人關注防疫工作，除戴防護口罩外，亦勤洗手、減少外出，甚至身掛一個空氣淨化器，希望呼吸都清新過人。但究竟這類空氣清新機又有沒有效用？

眾所周知，新型冠狀病毒是通過飛沫在空氣中傳播，故很多人或產生錯覺，認為空氣淨化器能將病毒從空氣中迅速淨化，避免感染。事實上，一般的HEPA三重過濾器，可隔絕大多數於空氣中的污染物，清除顆粒物、淨化甲醛等，卻無法捕獲和破壞像病毒一樣細小的東西，而且病毒有其存活時間。

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另外，部分空氣淨化器或會採用光電催化（PECO）技術，並非透過濾網來捕捉有害物質，而是通過光線來刺激濾網，產生催化氧化反應，將有機物和細菌病毒分解為無害分子。不過，新型冠狀病毒可長期依附在物件表面，變相PECO的全面淨化能力亦有限。

即使是功能最強大的空氣淨化器，通常只能捕獲至0.1微米或更大的顆粒，惟絕大多數空氣淨化器只能捕獲到0.3微米或更大的顆粒。換言之，空氣質素差時，淨化器主要可捕獲粉塵、PM2.5顆粒物、花粉和皮屑等，但病毒一般範圍是0.004到0.1微米，例如2013年的SARS病毒直徑平均為0.078微米（㎛），是次新型冠狀病毒則約為0.125微米，根本很難從空氣中清除。

外媒《Digital Trends》引述一名Dyson高層回應指，Dyson空氣淨化器的確能捕獲病毒，但不會破壞病毒，其能在過濾器內繼續存活。

責任編輯：姚慧儀

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