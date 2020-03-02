疫情持續蔓延，時時刻刻都要提高個人衛生意識。以為自己已做足防疫措施，其實可能忽略了外出衣物的衛生。室外環境夾雜大量細菌，每天與您緊密接觸的衣物，很可能是細菌和病毒的藏身之處。不想病毒細菌陪你留在家中，就要把它們徹底消滅。

西門子家電推出全新三合一智能洗衣乾衣機WN54A2A0HK，包含三大重點技術.您提供最衛生、最合適的護理衣物新體驗：（1）全天然熱風除菌 (Hygiene Care) 洗護衣物技術，有效殺滅細菌高達99.99%*；（2）絨毛/滾筒清潔 (Drum Care)技術，及（3）首部揉合 「i-Dos 2.0智感精算洗衣液注入系統」的洗衣乾衣機，能精確調節所需洗衣液及柔順劑份量，使洗護衣物效果做到「啱啱好」。

全新三合一智能洗衣乾衣機，由每件衣物的本身到衣物接觸得到的滾筒.外都能保持潔淨衛生，全方位照料您護理衣物的每一個步驟，助您一同抗疫。

輕鬆趕絕細菌溫床：熱風除菌及絨毛/滾筒清潔技術 提供高達99.99%*抗菌保護

透過簡單易用的熱風除菌 (Hygiene Care)洗護衣物技術，只需把按鈕調至熱風除菌 (Hygiene Care)，衣物將以70°C熱氣進行 45 分鐘深度除菌，其後再進行60分鐘的低溫洗衣程序，有效去除高達99.99%*的大腸桿菌及金黃葡萄球菌。整個過程無需使用化學消毒劑，而且低.洗滌更可保護衣服纖維及顏色，讓您徹底除菌、放心護衣。

衣物除菌之外，也要留意洗衣機滾筒其實經常積聚濕氣，尤其潮濕的季節已經逐漸逼近，滾筒很容易成為細菌溫床！西門子全新絨毛/滾筒清潔 (Drum Care)技術，透過高達90°C的水溫.洗滾筒，有效清除滾筒內殘留的污垢、細菌和異味。清潔後再自動進行風乾程序，確保洗衣機內部不會因有水漬而滋生霉菌。

「啱啱好」的抗疫態度：精確調節所需洗衣液及柔順劑 徹底防止衣物殘留化學物

大家在抗疫期間，洗衣次數可能變得頻繁、衣物量增加，在這情況下洗衣液和柔順劑的份量更需要用得準確，而且必需提醒自己「越多並不代表越好」。有人擔心用太多酒精搓手液有機會損害皮膚，那您知道其實用太多洗衣液和柔順劑也可以引發皮膚敏感嗎？

全新三合一智能洗衣乾衣機採用「i-Dos 2.0 智感精算洗衣液及柔順劑注入系統」：保留了西門子洗衣機原有的先進科技「i-Dos.置洗衣液及柔順劑注入系統」去根據洗衣量及洗衣程序準確注入洗衣液及柔順劑份量，再進行升級 ——以全自動的概念，透過摩打直接偵測衣物的重量及通過智感混濁感應器 (Turbidity Sensor)分析衣物的骯髒程度，繼而精確地以毫升.單位調節所需洗衣液及柔順劑份量。

有了i-Dos技術替您做到「啱啱好」，從此不用憑感覺和肉眼來判斷洗衣液和柔順劑的所需劑量，無需憂慮因人手注入過多而導致化學物質殘留在衣物上引致皮膚敏感，同時能減少因過多泡沫而增加過水時的用水量，既能省錢又減少浪費。

德國科技完美配套 洗衣從此寧靜無憂

完美的洗衣乾衣程序除了講求有智能技術的配套，硬件上都要可靠耐用。西門子三合一智能洗衣乾衣機採用德國頂尖iQdrive無刷式變頻摩打，避免一般摩打的摩擦並將對機件的損耗減至最低，同時展現寧靜的最佳表現。另外，標誌性的螺旋紋防震側壁設計，配合氣壓式拉力避震系統，大大減少洗衣過程的不必要振盪和噪音，.您製造一個舒適的環境。

全新三合一智能洗衣乾衣機WN54A2A0HK的建議零售價為港幣9,990，現於西門子家電陳列室、網上商店 (Siemens Home eShop) 及特約經銷商有售。

西門子家電陳列室

地址：中環雪廠街16號西洋會所大廈五樓(另設入口於都爹利街)

電話：2511 2323

註: *經第三方檢測認證機構測試，以“HygieneCare熱風除菌(冷水) 洗衣程序”及“HygieneCare熱風除菌(冷水) 洗衣連乾衣程序”，能有效去除高達99.99％的大腸桿菌及金.葡萄球菌。CHEARI測試報告 WXq-19-30312 及 SGS測試報告 HKGEC1900879801.

（資料由客戶提供）