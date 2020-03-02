【英國疫情】再增13宗病例 不排除封城

上一篇文章
【美國疫情】紐約首現確診 女病人曾遊伊朗
新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情持續，多國爆發本地傳播。其中英國一日新增13宗病例，令確診者累計增至36人。英國政府表示將於本周內公布緊急計劃，更不排除封城以應對急劇擴散的疫情。
英國廣播公司（BBC）報道，新增的13宗病例中，其中英格蘭地區有12人確診，蘇格蘭地區則有1人確診。英格蘭一名薩里郡（Surrey）男居民，於上周五（2月28日）確診，成為英國首名本土感染的確診患者。英格蘭新增的其中3宗病例，與該名確診的薩里男患者有關。
1名埃塞克斯郡（Essex）居民確診，但近期沒有外遊記錄，當局指其感染途徑暫時未明。另外有8名新增患者曾到訪疫情重災區，包括6人曾前往意大利，以及2人曾前往伊朗。
英格蘭地區衛生總監惠蒂（Chris Whitty）表示，當局正向所有新確診病例進行調查，衛生官員已開始追蹤與患者有密切聯繫的所有人士。
英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）指，政府已草擬緊急計劃，如疫情進一步擴散，或採取包括暫停大型活動、學校停課及裁減公共交通等措施。
夏國賢指，目前英國處於隔離患者及追蹤密切接觸者的階段，但接下來或進一步採取社會疏離措施。當被問及英國會否跟隨中國的做法封城時，夏國賢表示做法將帶來明顯的經濟和社會影響，但不排除有關做法。
責任編輯：鄭錦玲