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港交所︰財報披露不全面延期因會損害市場　1304間可如常公布業績

金融經濟 11:34 2020/03/02

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李小加表示，願意幫助受疫情影響未能如期刊發業績的上市公司。

新冠肺炎疫情或影響上市公司披露業績數據，港交所總裁李小加出席立法會財委會會議時表示，股市交易須在有序並且資訊充足下進行，故選擇逐一考慮上市公司延期財報要求，而非直接延長期限。他續指，資訊更新不及時會對市場造成損害，但強調願意幫助受疫情影響的上市公司。

港交所上市主管陳翊庭表示，可能受疫情影響的上市公司為1781間，目前已與其98%進行溝通，有1304間可如常公布業績；另有122間可據早前公布的安排彈性公布。她補充，大多數公司為港交所主動接觸，餘下未定業績公布時間的公司亦可能隨着疫情事態發展而有進展，會繼續與這些公司保持聯繫。

李小加表示，未來港交所會繼續強化作為連接中國與世界的角色。他表示，現時外國資金透過香港投資中國企業，故有滬港通、深港通等互聯互通機制；而在未來，希望能夠會反過來，見到中國資金通過香港，投資在港上市的國際企業。他表示，這是港交所的發展方向，亦期望未來能夠吸引希望獲得中國資金的企業來港上市。

對於早前收購倫交所失敗，李小加表示，未有因收購遭拒而受到困擾，倫交所的決定亦屬於正常情況。

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