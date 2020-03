【法國疫情】職員罷工羅浮宮封館 館方不肯提供口罩

▲ 法國羅浮宮博物館職員憂疫情罷工,博物館被迫閉館。

法國新型冠狀病毒肺炎(又稱武漢肺炎)疫情持續蔓延,著名博物館羅浮宮的員工,因疫情關係罷工,羅浮宮當地周日被迫閉館。工會代表透露,有意大利北部的人員正到訪處理展品,但館方拒向員工提供口罩,工會強調風險非常非常非常大(The risk is very, very, very great)。

法國羅浮宮員工周日開大會後,與博物館管理層對話,表達關於疫情的訴求,惟雙方討論多時,館方仍未能釋除員工憂慮,工會決定罷工。館方起初宣布博物館延遲開放,到下午才宣布閉館,羅浮宮外大批排隊等候多時的遊客,最終無法入場。

有工會代表指,博物館招待來自世界各地的人,近期更有來自歐洲重災區意大利北部的人員到訪,取回早前借出的一批展品。他又提到,曾向館方要求向職員提供口罩,但館方只肯提供酒精消毒液,形容情況極其危險。

法國政府因應疫情,已在周六宣布取消超過5000人的公眾集會,羅浮宮工會指,新措施令員工更憂慮自己會受感染,因博物館每日的參觀人數,達到數以萬計,稱應對遊客進行健康檢查,以保護2300多名員工。

工會周一會再與博物館管理層開會,暫時未知羅浮宮何時恢復對外開放。

