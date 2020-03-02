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【法國疫情】羅浮宮職員罷工 館方不肯提供口罩

環球社會熱點 11:20 2020/03/02

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法國羅浮宮博物館職員憂疫情罷工，博物館被迫閉館。

法國新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，著名博物館羅浮宮的員工，因疫情關係罷工，羅浮宮當地周日被迫閉館。工會代表透露，有意大利北部的人員正到訪處理展品，但館方拒向員工提供口罩，工會強調風險非常非常非常大（The risk is very, very, very great）。

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法國羅浮宮員工周日開大會後，與博物館管理層對話，表達關於疫情的訴求，惟雙方討論多時，館方仍未能釋除員工憂慮，工會決定罷工。館方起初宣布博物館延遲開放，到下午才宣布閉館，羅浮宮外大批排隊等候多時的遊客，最終無法入場。

有工會代表指，博物館招待來自世界各地的人，近期更有來自歐洲重災區意大利北部的人員到訪，取回早前借出的一批展品。他又提到，曾向館方要求向職員提供口罩，但館方只肯提供酒精消毒液，形容情況極其危險。

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法國政府因應疫情，已在周六宣布取消超過5000人的公眾集會，羅浮宮工會指，新措施令員工更憂慮自己會受感染，因博物館每日的參觀人數，達到數以萬計，稱應對遊客進行健康檢查，以保護2300多名員工。

工會周一會再與博物館管理層開會，暫時未知羅浮宮何時恢復對外開放。

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