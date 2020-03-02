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【歐洲疫情】法國促民眾停止輕吻 減少社交接觸

環球社會熱點 11:16 2020/03/02

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歐洲新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，法國單日新增30宗新型肺炎確診病例，累計130人染病，2人死亡。法國衛生部長韋蘭（Olivier Veran）敦促民眾避免進行「拉比斯」（la Bise）傳統貼面禮。這種做法是在某人的兩個臉頰上親吻，向他們打招呼或說再見。

法國衛生部長韋蘭（Olivier Veran）敦促民眾避免進行「拉比斯」（la Bise）傳統貼面禮。

法國衛生部長韋蘭周六（2月29日）在巴黎愛麗舍宮稱：「我們建議減少身體上的社交接觸，包括貼面禮。新型冠狀病毒肺炎正在我們的領土上傳播，現在必須減慢其傳播速度。」法國衛生機構還建議大家要多洗手，見面時候不要有肢體接觸。

法國政府為對抗疫情蔓延，目前採取決定，禁止在瓦茲地區所有聚會性活動，告誡當地居民減少外出，儘可能多待在家。禁止5000人以上人群集會，馬拉松比賽和法國農業博覽會均被取消。

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羅浮宮博物館（Louvre Museum）周日（1日）起全天閉館，且會退款給買好票的民眾。去年羅浮宮的訪客多達960萬人次，其中大多數是外國訪客，包括來自美國、中國和歐洲各國的遊客。羅浮宮發言人指，目前尚不清楚羅浮宮何時重開。

法國總工會成員加拉尼（Christian Galani）稱，大約300名羅浮宮博物館員工開會且投票，幾乎一致通過閉館的決定。羅浮宮是密閉空間，每天接納超過5000人。員工們確實感到擔憂。

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責任編輯：曾子龍

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