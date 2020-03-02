10億定息按揭計劃 金管局：若市場需求大可加碼

▲ 金管局總裁余偉文表示，若市場對定息按揭計劃需求大，可以加大額度。（程志遠攝）

財政司司長陳茂波上周宣讀《財政預算案》，一併推出定息按揭計劃。金管局總裁余偉文到立法會匯報時表示，定息計劃息率會不時檢討，定價可高可低，望可為市場提供多一個選擇；若市場需求大可以「加碼」。

政府宣布總額10億元的定息按揭試驗計劃，分10年、15年及20年，利率由2.75厘至2.95厘不等，實際接受申請時間未悉，但就暫定由接受申請日期起推出半年。

相關文章：【財政預算案2020】10億定息按揭擬推6個月 毋須符壓力測試（第二版）

余偉文表示，定息計劃旨在向市民提供多一個選擇，亦可毋須進行壓力測試。雖然定息計劃定價較市面上的按揭計劃略高，但他解釋以20年定息為例，「可能已經有2、3個利率周期」，而定息計劃就可減低利率波動風險，若市場需求大他透露總額亦可以加大。

金管局：暫未見樓市有逆轉跡象

金管局亦會因應實際市場利率，不時檢討定息計劃的息率水平。

至於疫情打擊樓市交投減少，近日有關「減辣」的意見再增加。余偉文指，仍然需時觀察疫情對樓市影響、以至樓市周期是否有轉變，他形容近月樓價有升有跌，但初步數據顯示樓價及成交又略為回升，暫時未見樓市轉勢。

立法會議員石禮謙席間批評，港府徵收的印花稅高昂，造就地價高、樓價高，而政府就鼓勵市民上車，若然樓市逆轉部分負擔能力就低的市民「就會死先」。余偉文回應時強調，金管局是專業的獨立運作部門，在審慎宏觀措施上，主要由銀行穩健方面評估，若周期逆轉就要有緩衝，但印花稅就要視乎政府政策。

相關文章：

【財政預算案2020】陳茂波：樓價仍難負擔 目前無條件減辣

金管局：1月按揭宗數按月升16% 年率化貸款增8%

港股升逾200點 內房造好潤地升4%融創抽升逾半成（不斷更新）