【美國疫情】增至2人死 紐約首現確診

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約首現確診 30婦女曾遊伊朗

美國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，美國出現第2宗新冠肺炎死亡病例，死者為1名70多歲的男性。另外，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，紐約市出現首例新冠肺炎病例，一名婦女在伊朗旅行時感染了這種病毒，目前在紐約市隔離。

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西雅圖金縣（King County）公共衛生局發聲明確認，1名70多歲的男患者於2月29日死亡，成為美國的第2宗死亡病例。另外，華盛頓州目前有12宗確診病例。

紐約州州長科莫周日在一份聲明中稱：「該病人有呼吸道症狀，但自從回到紐約以來，沒有出現嚴重的狀況，目前處於可控制的狀態。」

據當局官員稱，這名30多歲的婦女居住在曼哈頓。尚不清楚，她從伊朗返回的日期。她的新冠肺炎測試已於周日，在紐約州奧爾巴尼市的沃茲沃思實驗室進行，結果呈陽性反應，現已交由美國疾病控制與預防中心（CDC）反復確認。

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曼哈頓市議員萊文（Mark Levine）稱，衛生官員正在努力，找出患者的密切接觸者。他稱：「衛生官員已經追踪了患者最近所有接觸過的人士，並一直對他們進行觀察。令人驚訝的是，我們城市實現高度全球化，可是確診一宗病例卻要花這麼長時間。」

紐約當局表示已做好準備。市長德布拉西奧（Bill de Blasio）稱，在紐約市，可以為新冠肺炎患者提供約1200張病床，而不會干擾其他人接受的醫療服務。

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責任編輯：曾子龍