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【美國減息】市場押注儲局全年減息足一厘 道期反彈200點

金融經濟 10:38 2020/03/02

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市場憂慮新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，美股上周經歷大幅調整，引發市場恐慌，道指全周累跌逾3000點。市場對聯儲局減息救市的呼聲亦愈來愈高，利率期貨現預期3月減息半厘的機會高達100%。

市場預期美國減息力度加大，利好股市，今早港股喘定，曾一度升逾200點；道期亦回升最多逾200點。

芝加哥商業交易所（CME）的利率期貨分析工具Fedwatch顯示，3月份儲局減息半厘的機會高達100%，相對於一周前，3月減息半厘的機會是0%，反映經歷一周股市的驚人跌幅後，市場預期聯儲局加大減息力度「放水」救市。

年底前減息1厘機會達7成

市場憂慮疫症橫行危及企業盈利及經濟增長，並現預期儲局急減息及連續減息救市。據Fedwatch顯示，截至12月，預期儲局聯儲基金利率目標全年減息最少1厘，減至0.5厘至0.75厘（現為1.5厘至1.75厘）以或下的機會逾7成。

 

 

事實上，上周五美股道指再現急挫逾千點的場面，聯儲局主席鮑威爾於尾市發表聲明，暗示對本月減息。聲明指，疫症擴散速度對美國經濟屬持續發展風險，雖然基本面仍然強勁，但儲局會適時採取行動維持增長。鮑威爾回應市場的震盪，美股稍為喘定，道指跌幅收窄。

責任編輯：錢家鋒

香港股票 美股 美國聯儲局 新冠肺炎 武漢肺炎

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