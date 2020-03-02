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【南韓疫情】LG手機屏幕廠停工 料影響供應

金融經濟 10:18 2020/03/02

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受疫情拖累，LG位於龜尾市的手機屏幕工廠暫時停工。

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情於南韓肆虐，據外電報道，電子生產品生產商LG旗下LG Display位於韓國龜尾市的手機屏幕廠，暫時停止生產，因為該工廠附近有一名銀行員工的新冠病毒檢測結果呈陽性。

LG Display預計該工廠將於3月3日恢復生產，但沒有透露停產將對該公司的智能手機屏幕產量造成怎樣的影響。LG Display部分工廠停產，料會影響其母公司LG自家品牌手機的銷供應。值得注意的是，LG Display亦有替一系列智能手機製造商生產屏幕，其中包括某些型號的iPhone。

報道指出，若庫存本身不足，LG Display工廠僅僅關閉數日就可能導致屏幕短缺。

新冠肺炎疫情的爆發對全球科技公司造成了全面的損害，蘋果（美︰AAPL）曾就iPhone供應鏈出警告。另外，微軟（美︰MSFT）亦表示，旗下的個人電腦（PC）業務可能無法達到預期目標。

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疫情 南韓 LG iPhone 智能手機 武漢肺炎 新冠肺炎

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