三生製藥就多名董事及CFO相繼辭任澄清 股價低開倒升4%

▲ 三生製藥就多名董事及CFO相繼辭任澄清

三生製藥（01530）發澄清公告，三生製藥就日前被指近半年來董事會頻繁變動，自去年10月以來已有4位董事相繼辭任、市場消息指三生製藥新上任的首席財務官翁木子亦已離開公司而作出澄清。

三生製藥股價開報7.99元，跌1.1%，早段一度低見7.63元，其後倒升，中午收報8.42元，升4.2%，成交1.6億元。

三生製藥指，4名辭任的董事中有3名為非執行董事及獨立非執行董事，指他們在任董事期間並無參與集團的日常運作及管理。

至於有關去年底接替譚擘、擔任公司首席財務官的翁木子近期也已離開公司消息，集團指自譚擘表明有意辭任其職務後，公司已接觸各潛在人選以填補首席財務官的空缺，並曾與翁木子就委任作為新任首席財務官的建議條款進行多次討論。公司發出日期為2019年10月18日有關翁木子的建議委任的有條件聘用函件，且對方已簽立。其中包括，該函件受限於若干條件，包括由翁木子提供的所有資料需為真實及準確以及聘用合約須於聘用日期或之前簽立。

就此而言，公司已通知翁木子該聘用函件因欠缺確定性而失效、該函件因未能達成該條件而無效、且即該函件產生任何合約，由於翁木子作出誤導，本公司已撤銷該函件。

三生製藥表示，公司於一般業務及經營過程中運作如常，且以上離任或事態發展概無對公司管理及經營造成重大或不利影響。

公司又表示，受新冠肺炎疫情所累，若干產品的生產暫時中止一段短暫的時間，但集團已恢復正常營運超過兩星期，因此預期先前暫時中止生產對集團業務營運及承擔並無造成任何重大不利影響。

另外，公司於2月27日及28日，分別按最高價及最低價每股8.73元及7.89元購回合共149.35萬股股份。

【董事跳船】三生製藥4董事及CFO相繼辭任 午後股價跳水跌11%（第二版）

責任編輯︰梁浩碩